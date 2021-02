Yuri brilla para mantener a la Ponferradina arriba

Yuri anotó el 1-0 tras una gran jugada de la Deportiva / QUINITO

La Ponferradina sumó tres puntos para seguir arriba y para complicar un poco más la situación del Alcorcón, colista de Segunda, en un partido en el que El Toralín estrenó iluminación y Yuri se puso bajo los focos para sentenciar a los alfareros con dos goles (2-0).

Tras unos minutos intensos sin más ocasiones que dos disparos desviados de Hugo Fraile y Ojeda para el Alcorcón, la Deportiva abrió el marcador en la primera oportunidad en la que se acercó al área de Dani Jiménez.

La jugada comenzó con un sombrero de Curro en campo propio y otro de Yuri en la divisoria antes de abrir el balón a la banda izquierda. Por allí apareció Adri Castellano, que puso un centro perfecto al área para que el propio Yuri cabeceara cruzado al fondo de la red.

Con el resultado a favor, la Ponferradina cedió el balón al Alcorcón, que poco a poco se fue creciendo y acercándose al área berciana. Hugo Fraile, el mejor de los alfareros, lo intentó con un disparo flojo que acabó en las manos de Caro y, antes del descanso, Ojeda tendría la mejor ocasión para los madrileños, pero de nuevo emergió la figura del portero blanquiazul para enviar a córner en una buena intervención.

La Deportiva salió de los vestuarios dando un paso adelante y a punto estuvo de marcar el segundo nada más comenzar el segundo tiempo, pero el disparo de Dani Romera se fue demasiado cruzado tras una bonita combinación con Gaspar.

El premio para los blanquiazules no tardó en llegar y lo hizo desde el punto de penalti. José Carlos se llevó por delante a Curro dentro del área y Yuri no desaprovechó la ocasión para ampliar la ventaja berciana y su cuenta goleadora particular.

Anquela agotó los cambios en diez minutos buscando la reacción de su equipo, pero aunque el Alcorcón dio un paso adelante, no encontró huecos en una defensa blanquiazul bien plantada, en la que Caro se encargaba con seguridad de los pocos balones que sobrepasara a sus centrales.

En la Deportiva debutó Moi Delgado en la posición de interior, aunque poco se le pudo ver en ataque en un tramo del partido en el que el Alcorcón se volcó, sin éxito, sobre el área de Caro.

Al final, tres puntos para la Ponferradina, que sigue acechando la zona de playoff liderada por un Yuri que brilló especialmente el día que El Toralín estrenaba su nueva iluminación.

PONFERRADINA (2): Caro; Paris Adot, Pascanu, Amo, Adri Castellano; Curro (Saúl, 91’), Erik Morán (Juergen, 74’), Sielva, Gaspar (Moi Delgado, 78’); Dani Romera (Aguza, 74’) y Yuri.

ALCORCÓN (0): Dani Jiménez; Víctor García (Laure, 61’), David Fernández, José León, José Carlos; Aguilera (Juanma, 61’); Embaló (Ernesto, 73’), Nwakali (Arribas, 61’), Hugo Fraile, Dani Ojeda (Xisco Jiménez, 73’); y Marc Gual.

GOLES: 1-0, min 16: Yuri; 2-0, min 55: Yuri, de penalti.

ÁRBITRO: Ocón Arráiz (C. Riojano). Amonestó al entrenador visitante, Anquela (88’) Tarjeta amarilla a Hugo Fraile (33’), Víctor García (58’), Paris Adot (82’), Adri Castellano (88’).

ÁRBITRO DE VAR: Gorostegui Fernández-Ortega (C. Vasco).

INCIDENCIAS: El Toralín. Partido jugado a puerta cerrada. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por el exjugador blanquiazul Ricardo Vicente ‘Sardi’.