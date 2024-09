Yuri: “Gracias por todo lo que he vivido en este estadio”

Tras protagonizar su último baile, Yuri se dirigió desde el centro del campo al público asistente a su homenaje en El Toralín. El brasileño comenzó diciendo que “os quiero muchísimo. Muchas gracias por todo lo que he vivido con vosotros en este estadio, han sido momentos inolvidables que llevo guardados en mi corazón”.

“Llegué en 2009 y jamás se me pasó por la cabeza estar tanto tiempo en un club, pero el cariño que he recibido de todos vosotros, de Ponferrada y del Bierzo ha sido increíble, de otro mundo, y cada año que pasaba tenía claro en mi cabeza que quería seguir aquí”, continuó.

“Muchos me preguntaban ¿por qué no vas a jugar a Primera? Pero como todos sabés mi sueño era jugar en Primera con este club o por lo menos jugar un playoff de ascenso. Estuvumos muy cerca dos años, pero no fue posible. Ahora estoy en otra faceta del club y lo voy a dar todo por la Ponferradina para que vuelva a Segunda”, aseguró.

Yuri también recordó que “hemos pasado momentos también muy difíciles aquí, el peor de todos el último descenso, porque trabajamos muchísimo para estar en Segunda y fue uno de los mayores palos que me he llevado en el fútbol, porque amo a este club y amo al Bierzo”.

Para terminar, O Fenómeno aseguró que “llevo el Bierzo en mi corazón, soy hijo adoptivo del Bierzo y eso para mí es el mayor orgullo que tengo. Gracias a Jose, el presi, a Eduardo, a toda la directiva, a toda la gente que ha confiado en mí y a mis compañeros. Gracias a todos vosotros. Gracias a mi mujer y a mis hijos. Ha sido un día inolvidable. ¡Deportiva!”.