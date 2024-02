Yuri: “Jamás se me pasó por la cabeza llegar a 500 partidos”

Yuri celebra el gol de la victoria ante el Cornellà. / QUINITO

Yuri de Souza escribió otro capítulo de su leyenda blanquiazul el pasado domingo, cuando saltó al campo en el minuto 59 del partido ante el Unionistas sumando así su partido número 500 con la camiseta de la Ponferradina, una cifra que “jamás se me pasó por la cabeza cuando llegué en 2009” y que supone “un orgullo” para el goleador brasileño.

El capitán de la Deportiva, que compareció este miércoles ante los medios en la sala de prensa de El Toralín, agradeció la multitud de mensajes y felicitaciones recibidas estos días, entre ellas algunas de excompañeros como Jonathan Ruiz o Javi Lara, pero también las de muchos aficionados. Especialmente emotivo fue el momento en que saltó al campo el domingo: “Me llegaron las lágrimas a los ojos porque fue muy emocionante ver a todo el estadio aplaudiendo y cantando mi nombre. Estoy feliz por mí y por mi familia y esto me anima a seguir dándolo todo por este club hasta el último día”.

Un último día que, de momento, no tiene fecha –“espero seguir algunos partidos más por lo menos”–, ya que a Yuri aún le quedan retos por cumplir con la Deportiva. Entre ellos, alcanzar los 200 goles vestido de blanquiazul, una cifra para la que le faltan sólo tres: “Tampoco me obsesiona. Ojalá llegue pronto, pero el objetivo principal sabemos todos cuál es: llegar a mayo o junio y tener el ascenso para poner a la Ponferradina donde se merece”.

Eso sí, el capitán no oculta que le gustaría acercarse a esos 200 goles (o alcanzarlos) en el derbi de este domingo ante la Cultural, un equipo al que todavía no le ha marcado: “Me tomo bien ser el centro de las iras de la afición de la Cultural, me gusta, y ojalá pueda marcar, pero lo principal es que el equipo gane”.

Entre números y derbis, Yuri tiene claro que aún le quedan fuerzas para seguir y, lo más importante, hacerlo aportando cosas al equipo: “Siempre dije que si no me siento útil seré el primero en dar un paso a un lado y cerrar. Ahora sí me siento útil, da igual si es jugando más o menos, estoy aquí para ayudar y aportar mi granito de arena a los compañeros y al club”.

El derbi según Yuri

Volviendo al partido del domingo en el Reino de León, el goleador brasileño de la Ponferradina aseguró que “es un partido importante, más que tres puntos. Nosotros que somos bercianos lo sabemos y el vestuario ya lo sabe también. Va a ser complicado no sólo por ser un derbi, sino porque ellos también son un buen equipo, pero intentaremos sacar los tres puntos”. En ese sentido, Yuri no comparte la sensación que hay en León de que su equipo está cayendo: “La Cultural no está tan mal como dicen. Vienen de malos resultados pero es un gran equipo y en casa son muy fuertes. Además es un derbi y en estos partidos la gente se crece”.

El capitán blanquiazul también tuvo palabras para la afición berciana, que este miércoles agotó las 310 entradas a mayores enviadas por la Cultural y que se acercará a las 2.000 personas en el estadio leonés: “Es el partido de la gente y quiero agradecer a la afición porque van a ir a muchísimos a apoyarnos. Es de agradecer el esfuerzo que han hecho haciendo colas a las ocho de la mañana para conseguir entradas y ojalá logremos una victoria para dedicársela”.

Los 500 partidos de Yuri con la Ponferradina