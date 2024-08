Un Yuri emocionado cierra una etapa entre lágrimas: “Que nadie dude que lo seguiré dando todo por este escudo”

Un Yuri emocionado ha cerrado una etapa y no ha podido contener la emoción y las lágrimas. “Perdonar pero es que se me vienen tantos recuerdos… cierro una etapa de jugador pero empiezo otra con mucha ilusión y que nadie dude que lo daré todo por este club y lo daré todo por este escudo”.

Yuri de Souza llegó a Ponferrada en 2009 y, 15 años después, se retira como jugador en la ciudad del equipo blanquiazul pero continuará formando parte del club. “Llegue aquí en 2009 y jamás se me pasó por la cabeza estartanto tiempo en un club pero el trato y el cariño que he recibido aquí no lo he recibido en ningún otro club. Siempre estuve muy agusto, siempre he dicho que esta es mi casa y siempre estaré agradecido”, ha asegurado entre lágrimas. “Lo que se me pasaba por la cabeza después de tantos años era que quería retirarme aquí y seguir ayudando al club de cualquier manera y así será”.





El ex jugador de la Ponferradina se incorpora en esta nueva etapa a la secretaría técnica del club, para aportar su trabajo y su experiencia al proyecto deportivo de la entidad.

José Fernández Nieto, presidente de la Sociedad Deportiva Ponferradina, ha querido agradecer en “un día muy especial” que Yuri “haya estado tanto tiempo con nosotros y siga estando a nuestro lado”. Además, ha recordado que “hace 15 años presentábamos a Yuri y creíamos que esa andadura iba a ser por dos años pero resulta que ha llegado a 15 años. Lo bueno de este contrato es que tenemos que agradecer mucho a Yuri porque ha dado mucho”.

“El cariño y el respeto que he recibido de la afición en el Toralín es impresionante, siempre os llevaré en el corazón”, ha asegurado Yuri que también ha agradecido el apoyo de sus amigos, hijos y de su mujer que “me han ayudado en mis momentos difíciles como jugador y como persona. Son muchos años, he construido mi vida aquí. Solo tengo palabras de agradecimiento, gracias, gracias y muchas gracias”.

Yuri ha remarcado que si se tiene que quedar con un momento se queda con el gol que marcó en el playoff ante el Cartagena que le dio a la Ponferradina el ascenso a Segunda y ha concluido señalando que “es difícil tomar la decisión de dejar el futbol pero estoy contento y agradecido de estar en el club de mi vida y seguir trabajando en el club de mi vida. Yo creo que muy pocos jugadores tienen ese privilegio entonces es para estar agradecido. Y la emoción es porque se me vienen muchos recuerdos en el Toralín. Lloro de alegría por esos recuerdos”.