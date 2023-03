Yuri: "Que nadie dude de nosotros porque queremos salvarnos"

Yuri habla con aficionados de la Ponferradina tras la derrota ante el Cartagena. / QUINITO

El capitán de la Ponferradina, Yuri, salió este miércoles a la sala de prensa de El Toralín para pedir la unión de equipo y afición para sacar adelante la complicada situación clasificatoria del equipo tras la derrota ante el Cartagena que deja al equipo a seis puntos de la permanencia: "Quiero decirles a todos, principalmente a los aficionados, que no duden de nosotros, porque estamos en una situación difícil y es el momento de estar todos juntos".

El delantero blanquiazul continuó señalando que "entiendo perfectamente el enfado de todos, es normal, pero si estamos unidos creo que va a ser más fácil sacar esto adelante. También quiero agradecer a todos los que nos están apoyando, y a los que no están tan contentos, les invito a que nos apoyen porque ahora es el momento".

Yuri reconoció que digerir el 0-3 del domingo fue "complicado para todos, desde el club hasta el aficionado, pero es la realidad y tenemos que afrontarla de cara. Sabemos que no estamos haciendo una buena temporada y lo del domingo fue un palo para todos porque teníamos mucha ilusión puesta en ese partido. Hemos hablado en el vestuario y hemos tenido un día libre para pensar lo que hemos hecho mal y tenemos que dar un paso adelante".

El aspecto psicológico también está haciendo mella en el equipo, como quedó demostrado en el partido ante el Cartagena, algo que Yuri atribuye "a la situación en la que estamos. Con el primer gol no es que nos vengamos abajo, pero después del segundo es verdad que la cabeza ya no ayuda, las cosas no salen y es complicado".

A pesar de todo, el capitán de la Deportiva insistió en que la salvación "es complicada, pero no imposible. El fútbol es capaz de todo y me acuerdo cuando el año de la pandemia estábamos muy bien y de repente fuimos para abajo y tuvimos que salvarnos en la penúltima jornada ante el Almería. Entonces creíamos que teníamos capacidad para salvarnos y ahora es igual. Que nadie dude de nosotros porque queremos salvarnos y dar una alegría a nuestra gente".

El reto de Granada

El próximo partido de la Ponferradina no invita precisamente al optimismo, ya que el equipo visita Los Cármenes para medirse a un Granada que no ha perdido en su estadio y sólo ha cedido dos empates, pero Yuri insistió en que "vamos a darle la vuelta a esta situación y pelear hasta el final como hemos hecho en muchas ocasiones. Este club, este equipo y esta ciudad nunca se rinden y esa frase la tenemos que tener en la cabeza tanto jugadores como aficionados. Quedan 12 partidos, 36 puntos, y lo vamos a dar todo".

Falta de gol

Por otro lado, el delantero de la Deportiva confesó que "no tengo explicación" para la falta de gol del equipo. "Puedo hablar por mí y sé que no estoy dando el nivel goleador de otros años, pero intento aportar tanto cuando juego como cuando no. Arriba somos prácticamente los mismos que el año pasado y mira que metimos goles. Es una mala temporada y somos conscientes de ello, pero no queda otra que seguir trabajando e insistiendo por el escudo, la afición y la ciudad".