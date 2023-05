Yuri será la primera piedra de la nueva Ponferradina

Yuri seguirá una temporada más en la Ponferradina. / QUINITO

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, anunció este martes en rueda de prensa la renovación de Yuri por una temporada más, en la que el goleador brasileño será la primera piedra del proyecto para volver a Segunda División. Asimismo, Fernández Nieto adelantó que hay diez jugadores más con contrato en vigor para el año que viene y con los que, en principio, el club cuenta para formar parte de su plantilla: San Román, Pascanu, Diéguez, Sofian, Aldair, Paris Adot, Moi Delgado, Nwakali, Agus Medina y Derik.

El máximo mandatario blanquiazul hizo este anuncio en una larga rueda de prensa en la que junto al director deportivo, Tomás Nistal, hizo balance de la temporada que termina y de los objetivos para la próxima, entre los que el principal será volver a Segunda División: "Tenemos casi 101 años y no podemos llorar por el pasado, hay que mirar al futuro y la prueba evidente es que esta mañana hemos cerrado la renovación de Yuri, un jugador al que tenemos que agradecer todo lo que nos ha dado y que es tan berciano como nosotros. La Ponferradina prácticamente es suya", aseguró.

Por su parte, Yuri insistió en el mensaje que ya lanzó semanas atrás: "Voy a ayudar a la Deportiva en la categoría que sea. Ha sido un año complicado pero hay que mirar hacia delante y pensar en la próxima temporada para devolver a la Ponferradina a donde se merece estar, que es en Segunda. Mi mayor ilusión es esa. Va a ser un camino complicado pero el club va a hacerlo todo para conseguirlo y yo voy a aportar mi granito de arena para ayudar".

El brasileño no eludió hacer balance de la temporada que termina, asumiendo que "en casa no estuvimos a la altura, hubo partidos en los que ni tirábamos a portería. Como capitán digo que los jugadores no estuvimos al nivel que teníamos que estar y somos los principales culpables de no conseguir la permanencia".

En cuanto a si esta será su última temporada en el club, Yuri, que en agosto cumplirá 41 años, bromeó recordando que "le dije al presi la vez anterior que no iba a ser mi último contrato. Eso da igual, estoy contento de renovar y seguir aquí. Le dije al presidente que voy a ayudar de la manera que sea y estoy feliz por estar un año más en el campo".