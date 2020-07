Yuri: “Vamos a afrontar el partido del viernes como la final que es”

Yuri, en un momento del partido ante el Elche en El Toralín / QUINITO

La Deportiva continúa con la preparación del penúltimo partido de Liga, que se juega este viernes a las 21.00 horas a puerta cerrada en El Toralín con el Almería como rival. El equipo berciano se juega la permanencia después de cinco derrotas consecutivas que han acercado los puestos de descenso más de lo esperado, mientras que los andaluces apuran sus opciones de conseguir el ascenso directo a Primera.

El capitán de la Ponferradina, Yuri, habló tras el entrenamiento de este miércoles para asegurar que “vamos a afrontar el partido como la final que es. Sabemos nuestra responsabilidad y lo que hemos hecho bien y mal durante la temporada. Tenemos que quedarnos con lo bueno para sacarlo el viernes. Veo al equipo comprometido y con ganas de que llegue el partido para conseguir los tres puntos”.

El delantero brasileño lamentó que “en los dos últimos partidos (Lugo y Numancia) estuvimos muy bien, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. El balón no quería entrar, pero así es el fútbol, esperemos que el viernes cambien las cosas”. Yuri reconoció que “los últimos minutos están siendo complicados, pero estamos trabajando en eso. Puede ser un poco de cabeza, cuando ves que no entran tus ocasiones sabes que en los últimos minutos puedes sufrir”, aunque apuntó que esta situación no tiene por qué repetirse el viernes: “A lo mejor llegamos al minuto 80 ganando, como pudimos hacer en Soria”.

Respecto a su rival del viernes, un Almería que pelea por conseguir la segunda plaza de ascenso directo para acompañar al Cádiz a Primera, el goleador de la Deportiva recordó que “contra los grandes equipos de la categoría hemos hecho grandes partidos. Ojalá que el viernes sea así y sea un gran día para todos”.