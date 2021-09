Zalazar: “No me sorprende el inicio del equipo”

Presentación de Kuki Zalazar. / SDP

La Ponferradina presentó este martes al delantero uruguayo Kuki Zalazar (Montevideo, Uruguay, 1998), que tras desvincularse del Real Valladolid ha firmado con la Deportiva por las próximas tres temporadas, hasta junio de 2024. En sus primeras palabras como blanquiazul, Zalazar aseguró que “no dudé cuando conocí la oferta porque me encantó el ambiente cuando jugué aquí con el Valladolid B y el otro día contra el Girona fue increíble”.

El nuevo jugador de la Ponferradina asegura que el apellido “pesaba más cuando era más pequeño” y ahora tiene claro que “sé quién es mi padre (histórico jugador del Albacete), él ha hecho su trabajo y yo estoy haciendo mi propio camino. Soy consciente de ello, pero siempre he sido muy maduro”.

Respecto a sus opciones en una Deportiva que ha comenzado de manera casi inmejorable, Zalazar afirmó que “Bolo entiende el fútbol como a mí me gusta” y “no me soprende el inicio que hemos tenido porque hay un gran equipo”. En cuanto a su papel en el equipo “he venido a aportar y a ponerle las cosas difíciles al míster. Yo vengo a ayudar desde el rol que me toque y a pelear por el puesto”.

Por último, ante las visitas de Almería y Málaga de forma consecutiva al Toralín, el jugador uruguayo tiene claro que “son dos partidos seguidos con nuestra gente y vamos a intentar sacar los tres puntos en ambos. Es un inicio soñado y esperemos seguir en esta línea de trabajo, siempre con los pies en el suelo, y ver si podemos cumplir pronto el objetivo”. Ese objetivo no es otro que “seguir un año más en la categoría, pero podemos soñar. Esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa”.