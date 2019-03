Zapatero afirma que la unidad de España no está en peligro y Rajoy avisa de la necesidad de grandes políticas de Estado

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero participan en el ciclo de coloquios organizado por el 40 aniversario de la Universidad de León para hablar de la consolidación de la democracia. Junto a ellos, el rector de la ULE, Juan Francisco García. / Carlos S. Campillo

La realidad de Cataluña y el conflicto generado en ese territorio por las pretensiones independentistas no ha supuesto un riesgo severo para la integridad del país. Así lo sostuvo hoy el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de charla-coloquio organizada por la Universidad con motivo de su 40 aniversario y del de la Carta Magna. “La unidad de España no ha estado ni estará en peligro”, señaló.

Sobre el mismo tema, el expresidente Mariano Rajoy, que compartió protagonismo con Zapatero en esa sesión de debate impulsada por la ULE, comentó, a modo de aviso para futuros gobernantes, que “hay temas que no se resuelven con mayorías sino con grandes políticas de Estado”. También recordó que la mitad de la población catalana quiere seguir perteneciendo a España.

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero compartieron hoy protagonismo en León, donde coincidieron en subrayar que la democracia ha supuesto cuatro décadas de éxito para España en todos los terrenos. Así lo señalaron ambos en una sesión de charla-coloquio organizado por la Universidad con motivo de su 40 aniversario y del de la Carta Magna.

“Es un balance claro: son 40 años de éxito para España, extraordinariamente positivos. No hay ningún aspecto de la vida política, social económica, cultural, de nuestra vocación hacia el exterior, que no esté mejor que hace 40 años y una de las pruebas más claras es la extraordinaria -a pesar de la diatriba política, de la confrontación- capacidad de reencuentro, de convivencia y de conciliacion que ha tenido este proceso democrático, al cual hemos contribuido todos”, remarcó Zapatero.

Para Rajoy se trata de “los mejores 40 años de la historia de España en mucho tiempo. La Constitución es la historia de un éxito, se mire por donde se mire. Fue el producto del acuerdo de mucha gente con planteamientos políticos muy diferentes que fueron capaces de fijar unas normas de juego, unas reglas de convivencia bajo cuyo amparo ha mejorado en todos los aspectos: más democracia, más libertad, más progreso económico y social y si tenemos alguna obligación para con nuestro país los que hemos asumido alguna responsabilidad pública importante es defender las cosas que son buenas para nuestro país y que tienen aspectos que pueden ser útiles para el futuro”.

En un clima muy distendido, ambos recordaron su larga y paralela trayectoria política desde la década de los 90, en distintos cargos y responsabilidades que les permiten ofrecer un juicio de valor sobre la consolidación de la democracia, objeto del debate organizado por la Universidad de León y que contó con un nutrido y diverso auditorio en el que no faltaron alumnos, profesores y representantes políticos, institucionales y de distintos ámbitos de la sociedad leonesa.

Zapatero señaló que le une a Rajoy un dilatado y paralelo recorrido, “más que de confrontación, de respeto y de amistad y de reconocimiento” aunque luego recordó que en pocos temas no había criticado su gestión y él le respondió que no le faltaron los motivos para hacerlo. Mantuvieron disputas dijo, “con pasión muchas veces en el espacio político” pero como recalcó Rajoy a ambos les unió “la voluntad de intentar construir en beneficio de todos, algunas veces habremos acertado y otras, sin duda alguna, no lo hemos hecho pero aunque hay mucha gente que no se equivoca nunca y que siempre acierta, me temo que nosotros no estamos en este grupo, ¡Qué le vamos a hacer!”, sentenció.

El expresidente leonés aludió al futuro de la provincia y comentó que espera que se logre una recuperación económica que podría estar basada en la tecnología, a la que se refirió como una “nueva revolución industrial y es la primera vez que estamos llegando a tiempo”. En ese terreno, añadió, “es quizá donde podemos anclar a territorios como León que tuvieron su época dorada industrial. Es es una tarea muy de la universidad y que contiene un elemento de esperanza”. Ojalá, dijo, “podamos convertir León en un centro de atracción económica”.

Mariano Rajoy también expresó su confianza en las posibilidades de la provincia leonesa y apeló al esfuerzo como mejor herramienta para lograrlo. “Esono lo hace por decreto ni el Gobierno de España, ni la Junta, ni la Unión Europea, eso lo hace la gente, lo que ha movido el mundo a lo largo de la historia son las personas. La Lotería toca poco… todos acabamos siendo un poco el fruto de nuestro esfuerzo. Las batallas hay que darlas”, apuntó.

Sobre el conjunto de España, Zapatero comentó que es un país “reconocido, valorado y en algunos aspectos, envidiado. Pisamos un terreno bastante sólido” e hizo un llamamiento a “creer en la democracia, que es un sistema auténtico, sabio, y en los partidos, que con todos sus defectos unen a mucha gente diversa para hacer proyectos de solidez y coherencia. Hay que deshacer los prejuicios; crean más en el azar que en la conspiración”, pidió.

Ambos repasaron recuerdos y anécdotas que les unen a León, en el caso de Zapatero como su lugar de residencia hasta que fue elegido secretario general del PSOE y en el de Rajoy por el tiempo que pasó en la capital cuando era niño y adolescente. Los dos arrancaron risas y aplausos del público en una sesión moderada por la catedrática de derecho financiero Teresa Mata.