Zapatero afirma que “no había nada de verdad” en el Gobierno de la Junta porque Ciudadanos “se equivocó” y fallaron

El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, participan en la clausura de la Escuela de Gobierno del PSCyL en Salamanca

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó hoy que “no había nada de verdad” en el gobierno de coalición PP-Cs en Castilla y León. “Era extemporáneo, extraño" y la experiencia le dice que las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero indican que el Partido Popular las convoca para Pablo Casado. En la próxima cita electoral se vota “si al PP le interesa de verdad Castilla y León o una estrategia partidista a nivel nacional para ayudar a uno de los posibles candidatos”.

A juicio de Zapatero este gobierno “fracasó porque no fue capaz de completar ni la mitad de la legislatura”, algo de lo que culpó a Ciudadanos: “Se equivocó, tenía que haber apoyado al partido más votado, pero se desequilibró”, porque “Ciudadanos siempre se desequilibra por el mismo sitio”, juzgó.

Así lo aseveró en la clausura de la II Escuela de Gobierno del PSCyL en Salamanca, que contó con 300 asistentes. Zapatero reafirmó el proyecto de los socialistas en la Comunidad “frente a la derecha del PP”. “Si hace dos años había necesidad objetiva de cambio, ahora hay más porque los que no optaron por el cambio, fallaron”, reiteró. En este sentido, hizo un paralelismo entre los valores de la comunidad y los del candidato a la Presidencia, José Luis Tudanca: “Es un hombre sin tacha, decente y serio, es un político responsable”.

Situó Salamanca como referencia haciendo otra comparación entre la Universidad y el Partido Socialista: “Entre los momentos en que en España había una apertura y modernización, coincidía con un momento de esplendor de la Usal”. En este sentido, apuntó que “es un momento histórico para reivindicar más que nunca el valor de la ciencia y la cultura, la investigación, siempre estamos del lado de la ciencia”, manifestó.

También se solidarizó con el Gobierno en la gestión de la pandemia: “Cuántos días he pensado lo que tiene que ser presidente del gobierno y vivir una pandemia e intentar ir por delante de la ciencia, porque esa angustia social pasa por la vida de tus compatriotas”, y alabó la respuesta social y la buena salud cívica de los españoles, porque “somos el país que menos ha rechazado las vacunas”. Felicitó también a las comunidades autónomas por contribuir a este proceso de vacunación. Si bien, criticó la falta de patriotismo de las sospechas del reparto de los fondos europeos por parte del Partido Popular: “Parece que algunos solo conciben la patria si es en el Gobierno”.

El expresidente destacó la labor del Ejecutivo y afirmó que es “el partido que da equilibrio a España”. "Hemos estado en todos los consensos en favor de la convivencia democrática porque hemos liderado todas las leyes sociales, hemos aportado equilibrio, siendo capaces de llegar hacia los lados más extremistas”. “El PSOE ha sido el garante de la convivencia y de la estabilidad de España”, subrayó. En este sentido, criticó al Partido Popular, “que solo está esperando a que las cosas no vayan bien, a ver si a él le van bien”.

Rodríguez Zapatero subrayó las medidas propuestas por los socialistas para fortalecer la sanidad y educación pública, la reindustrialización, la digitalización, la transición ecológica y la apuesta por el reto demográfico con la descentralización. “si no hacemos centros tecnológicos, organismos públicos en determinadas zonas donde la corriente no fluye por sí misma, no habrá reequilibrio”.