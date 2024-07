Zapatero propone que se reconozca la identidad leonesa en el actual marco, “no un camino que conduzca no sabemos a dónde”

“Los leoneses quieren ver reconocida su personalidad y esperanza. ¿Lo podemos hacer dentro de la Comunidad de Castilla y León? Sí. ¿Hay que hacer reformas? Sí. En mi opinión, es el camino. No otro. No un camino que nos conduzca no sabemos a dónde, en ninguna parte”. Es la respuesta dada hoy por el expresidente del Gobierno sobre el debate abierto tras la aprobación de la moción pro autonomía en la Diputación leonesa.

Considera que la moción expresa “un latente histórico sentimiento de necesidad de que se reconozca la identidad de León, que la tiene”. “Hay que hacer un esfuerzo, en primer lugar del Gobierno de Castilla y León”, sostuvo. Para ello, abogó por la descentralización política y administrativa y por reconocer expresamente “la personalidad de León”.

“Esta Comunidad no puede tener un esquema de funcionamiento como cualquier otra con nueve provincias y una personalidad distinta como tiene León. Hay que dar más competencias a las diputaciones; habrá otras que igual no lo quieren; no pasa nada”, defendió.

También recalcó que la comarca del Bierzo tiene también una personalidad propia y hay que dotarla de “mucho más contenido y competencias”. “Sabemos las cifras de estos años de mayores recursos a las comunidades autónomas y eso tiene que llegar a la Diputación, a los ayuntamientos y la comarca del Bierzo”, comentó y añadió que además hay que hacer un esfuerzo mucho mayor por afrontar el problema “tan serio de la despoblación”. “Mas apuestas públicas por el desarrollo”, reclamó hoy en León, donde recibió un homenaje como impulsor del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

“El mapa autonómico no puede permanecer insensible a lo que sucede y hay que hacer reformas. La virtud de la moción es poner encima de la mesa un sentimiento y corresponde hacer reformas. La autonomía política es un principio que se debe extender. Igual que tenemos una autonomía para Castilla y León podemos tener una autonomía de las diputaciones, muchos más poderosas. Creo que esa es la vía”, argumentó.