Zapatero ve en la Ciuden y el Incibe dos palancas centrales de futuro para la provincia leonesa

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió hoy a la Ciudad de la Energía de Ponferrada, Ciuden, y al Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, como “las dos grandes palancas” que deben considerarse prioritarias para el crecimiento de la provincia. Reforzar la Ciuden, dijo, e impulsar lo que fue el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, Inteco, deben ser las “prioridades” a tener en cuenta. “Eso sí que es futuro y sí que tenemos mimbres. Aquí ya no se trata de poner algo nuevo; se trata de cuidar y cultivar lo que se sembró y empezar a tener frutos”, señaló esta tarde en una entrevista en el programa ‘La Ventana de León’ de la Cadena Ser. El Incibe, añadió, “nos abre la expectativa en el campo puntero de las nuevas tecnologías”, y apuntó su deseo de que su campo de actuación no se centrase exclusivamente en el campo de la ciberseguridad sino que fuese más amplio. “En torno a lo que fue el Inteco, hay un grupo de empresas que puede abrir nuevos horizontes”, afirmó. Respecto a la Ciuden, remarcó que se ha revitalizado y puede ser “una alternativa al declive energético del carbón”. También ve mucho potencial en el sector agroalimentario de la provincia. Avances imparables Respecto a algunos planteamientos políticos actuales que pueden suponer retrocesos en materia de derechos sociales, comentó que España es “quizá la sociedad más feminista del mundo, la que más respalda el matrimonio homosexual y somos referente en muchos países por ello. Sucede que estos avances siguen y sigue la demanda, el movimiento feminista en una promesa abierta que va conquistando espacios y no va a parar”. Ante eso, dijo, hay “una reacción que creo que es minoritaria, activa, beligerante, políticamente incompensible y que tiene que ver con todo lo que se ha dado en la derecha de Estados Unidos, toda esta estigmatización que se conoce como del hombre blanco heterosexual”. Corrientes como la de Alternative Right (supremacistas), añadió, se están extendiendo por Europa “y una parte más conservadora y rancia defiende estas posiciones que son minoritarias y de reacción ante los privilegios perdidos”. “Siempre ha habido gente que tiene miedo a la libertad; unos porque pierden el dominio y otros porque va en contra de sus convicciones. Los cambios sociales a favor de la igualdad y de los derechos de gays y lesbianas ha avanzado y va a seguir avanzando”, dijo. PSOE de León Zapatero expresó su confianza en que el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, encabece la lista del PSOE leonés en las próximas elecciones generales y no escatimó elogios hacia él. “Es una persona joven, con brillantez, decencia y un estilo personal humilde y agradecido, que me parece que es el modelo, la referencia que me gusta ver en un responsable político”, subrayó. Respecto al candidato a la Alcaldía de la capital. José Antonio Diez, dijo que tiene “una gran oportunidad” de lograr su objetivo.