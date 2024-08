Zara sobrevive en Ponferrada frente a capitales de provincia de Castilla y León donde ya ha cerrado

Inditex ha cerrado sus tiendas físicas de Zara en capitales de provincia de Castilla y León como Palencia, Soria, Segovia y Ávila, sin embargo, la de Ponferrada sobrevive. Parece que la política de La compañía de Amancio Ortega se centra en cerrar cada vez más puntos físicos y enfocarse en el comercio electrónico, sin embargo, el gigante textil mantiene su tienda de la capital del Bierzo a pesar de no ser capital de provincia y de tener menos habitantes que otras poblaciones donde ya han cerrado.

Esta empresa española asegura que su estrategia es que todas sus tiendas, físicas y online, se integren formando una única plataforma comercial. Cuidan así al máximo todos los puntos de contacto de sus marcas con el cliente como los diseños de vanguardia, espacios sofisticados y tecnología innovadora orientada a ofrecer la mejor experiencia. Por ello, no cesan de buscar formas de mejorar sus tiendas – situadas en los ejes comerciales más exclusivos del mundo y con todos los avances tecnológicos -, al tiempo que revolucionamos el comercio electrónico con editoriales de moda de alto nivel, a la altura de la originalidad y la inspiración que nuestros clientes quieren.

Por provincias, Inditex ha cerrado todos sus puntos físicos de Zara en Palencia y Ávila, sin embargo, otras tiendas de la compañía como Stradivarius, Pull and Bear, todavía se mantienen. Soria, Palencia y Segovia mantienen Stradivarius y Pull and Bear pero no Bershka.

Por otro lado, Massimo Dutti también ha cerrado sus puntos físicos en Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Ponferrada. En la capital del Bierzo, esta tienda cerró junto a Oysho en enero de 2023. Zara Home cerró también sus puertas en el centro de Ponferrada en verano de 2021.

Oysho y Zara Home tampoco mantienen sus puntos físicos en estas capitales de provincia y sí que continúan abiertas en Burgos, Valladolid, León. En Salamanca se mantiene Zara Home pero no Oysho.

La desaparición de estos puntos de venta responde a la estrategia de Inditex de relocalizar sus tiendas en mejores zonas comerciales y a que los establecimientos de mayor tamaño absorban a otros más pequeños que tengan alrededor.

El desembarco de Zara en Ponferrada

Ponferrada fue el primer lugar en el que Amancio Ortega situó una tienda de Zara cuando empezaba a expandirse más allá de Galicia. Fue nada más y nada menos que en el año 1980. Por aquel entonces, se trataba de moda masculina y se ubicaba en la Plaza República Argentina.

La primera tienda en abrir fue la de La Coruña, poco a poco se expandió a Vigo, Orense, Lugo, Santiago, Vilagarcía y Ponferrada fue su sexta parada. Le siguieron Palencia y Valladolid. Hoy en día, tiene incontables tiendas a lo largo y ancho de todo el mundo.

El 14 de febrero de 2015 Zara decía adiós a su tienda del centro de Ponferrada y a este cierre le seguirían otros cuantos. No obstante, Zara abría una de sus tiendas en el Centro Comercial El Rosal, que se mantiene actualmente.

Más de 120 cierres en 2023

La compañía gallega se ha convertido en el número uno mundial en gran distribución de moda pero, siguiendo con su estrategia comercial, cerró en 2023 un total de 128 tiendas en España, China y Arabia Saudí.

España se sitúa como el país que más cierres acumula con un total de 68, sin embargo, también es donde concentra su mayor red llegando a contabilizar 1.157.