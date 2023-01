David Gallego. / QUINITO

David Gallego analizó el empate de la Ponferradina en La Romareda destacando que "ninguno de los dos equipos nos hemos sorprendido y al final ha habido fases en las que ellos han estado mejor y otras nosotros. Ninguno ha aprovechado su situación para ganar y al final el empate es justo. En la primera parte no nos duraba el balón y no me gustó nada en la fase ofensiva. En la segunda hemos dado un paso adelante y hemos estado más cómodos. El equipo ha crecido muchísimo en defensa pero en ataque nos tenemos que exigir más porque hemos tenido 90 pérdidas y así no se puede ganar un partido".

El técnico blanquiazul lamentó la ocasión de Naranjo al final del partido que se fue al larguero, pero aún así felicitó a su equipo por el trabajo realizado: "A medida que avanzaba el partido sabíamos que se nos podía poner de cara y la hemos tenido, pero nos tenemos que exigir más. Aún así me voy contento porque la actitud del equipo es de diez y teniendo la portería a cero vas a sumar seguro. Seguimos creciendo en un campo muy difícil, mantenemos la distancia y el punto hay que hacerlo bueno la semana que viene".

Por último, Gallego insistió en que cada punto sumado es valioso, aunque éste habrá que refrendarlo el próximo domingo con una victoria ante el Racing de Santander: "Todo lo que sea sumar es bueno y más para los que estamos abajo, que no sumamos de tres en tres muy a menudo. ¡Como para no darle importancia a sumar uno ante un rival directo y en un campo como este! Veníamos a por los tres, nos llevamos uno y nos vamos satisfechos porque el equipo ha trabajado para conseguirlo, pero el proceso nos dice que tenemos que seguir creciendo más rápido a nivel ofensivo porque talento hay".