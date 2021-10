El técnico descartó a Paris Adot, además de Naranjo y Edu Espiau, para el Zaragoza-Ponferradina que se disputa este jueves en La Romareda

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / SDP

Jon Pérez Bolo compareció ante los medios en la previa del Zaragoza-Ponferradina que se juega este jueves a las 19.00 horas en La Romareda. El técnico blanquiazul aseguró que “no me preocupan los resultados de las últimas jornadas”, pero también confesó que “ya va siendo hora de sacar algo positivo” en un campo que históricamente no se le da nada bien a la Deportiva, ya que ha perdido en sus cinco visitas al Zaragoza en Segunda División.

“Las rachas siempre se rompen”, recordó Bolo, “y nosotros queremos ganar siempre, independientemente de que hayamos perdido cinco veces en La Romareda. El equipo está trabajando bien y tenemos que seguir igual, porque seguro que volverán los resultados”.

El entrenador de la Ponferradina descartó a Paris Adot, que no se ha entrenado esta semana por un problema familiar, y tampoco podrá contar con el sancionado Edu Espiau y el lesionado Naranjo. Más allá de las ausencias, Bolo aseguró que la concentración de partidos en las próximas semanas conllevará cambios en la alineación: “Lo primero es acertar con los jugadores que nos ayuden a ganar. Habrá cambios, porque hay gente que ya está empezando a acusar la acumulación de minutos y otros que empezarán a tener oportunidades”.

El Zaragoza, un rival peligroso

Jon Pérez Bolo también se refirió a su rival de este jueves, un Zaragoza que “está haciendo un gran trabajo, pero no está teniendo acierto con el gol. Ojalá que mañana sigan así, pero la puntuación que lleva no es justa porque ha hecho méritos para ganar más partidos”. En cualquier caso, el técnico insistió en que “nosotros tenemos que ser la misma Ponferradina juguemos donde juguemos, no nos tiene que poder la presión y ya va siendo hora de sacar algo positivo”.

Zaragoza-Ponferadina, horario y dónde ver

El Zaragoza-Ponferradina de la undécima jornada de Liga de Segunda División se disputa este jueves, 21 de octubre, a las 19.00 horas en La Romareda y podrá seguirse en directo a través de Movistar+. El colegiado vasco Aitor Gorostegui Fernández será el encargado de dirigir la contienda.