Zidane le da un golpe en el coche a un valdeorrés y él aprovecha y se hace un selfie

Foto por cortesía de Ignacio Fernández

El valdeorrés Ignacio Fernández no se lo podía creer cuando vio que era el mismísimo Zinedine Zidane el que salía del coche que le acaba de dar un golpe en una rotonda en Valdebebas, en Madrid, mientras se dirigía a una feria de decoración en la capital. El suceso tuvo lugar cuando Fernández frenó en la glorieta debido a un tercer vehículo que accedía a la misma a gran velocidad. Zidane, que venía detrás de Fernández, frenó a su vez pero no pudo evitar el golpe. “Me hubiera gustado conocerle en otras circunstancias pero, bueno, tampoco pasa nada. Le dije que como es una persona ocupada podíamos dejar los trámites del seguro para más tarde, pero, eso sí, le pedí que nos hiciéramos un selfie rápido porque sino la gente no me iba a creer cuando se lo contara”, explica Ignacio, Nacho para los amigos, el dueño de la mueblería El Barato, la más antigua de Galicia, en A Rúa de Valdeorras.

Después, Zidane se marchó rápidamente, tras tomar nota del número de teléfono del empresario valdeorrés para hacer el parte para el seguro. Unas horas más tarde, Ignacio Fernández recibía una llamada del representante del entrenador del Real Madrid para gestionar los papeles. El representante le agradeció además que, en contra de lo esperado, no hubiera entretenido a Zidane porque en el momento del golpe iba al entrenamiento y tenía prisa. Ignacio le contestó que era consciente de ello, confesándole a continuación que, en cualquier caso, el fútbol tampoco le interesaba mucho…

Curiosamente, los dos vehículos implicados en el choque eran ‘audis’, si bien Fernández destaca que bromeó con Zidane diciéndole que si quería se cambiaban el coche dado que el modelo del entrenador era mejor, y que allí no había pasado nada. “No hubo trato”, apostilla riéndose.