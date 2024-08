A exposición pública la modificación de la ordenanza sobre las tasas de los puestos de mercadillos en Ponferrada

Este martes salía a exposición pública la modificación en la ordenanza que regula las tasas de los puestos de los mercadillos en Ponferrada. Posteriormente, tal y como adelanta el concejal de Comercio, David Pacios, “la llevaremos a comisión informativa antes del próximo pleno, y en el pleno de este mes de agosto podremos llevarla y saldrá adelante después de un año”.

Lo que se ha hecho en esta ordenanza, en palabras del edil, son “pequeñas modificaciones, adaptándola a los tiempos en los que estamos”. Así, “se ha añadido alguna calle, y el enfoque global que le queremos dar tanto al edificio del mercado como a los mercados del viernes y sábado. Que realmente sea un atractivo turístico, que los turistas se acerquen al mercado y lo disfruten”, señala Pacios. Además, se ha regularizado en esta ordenanza el rastrillo de antigüedades de los domingos y se ha añadido un mercado como el del miércoles y el sábado en la avenida de la Martina, en Flores del Sil. Asimismo, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada ha asegurado que con esta modificación, “se ha dejado la puerta abierta a poder organizar mercados en otras partes de la ciudad”.

Respecto a la polémica con las tasas de los puestos de los mercadillos, “es de risa”, apunta Pacios. “Hay que vender un titular y no han dicho la verdad”, asegura, refiriéndose a las críticas del PSOE con la subida de las tasas. En esta línea, el concejal señala que “las tasas están consensuadas y habladas con prácticamente todos los comerciantes”, y explica que “la tasa tenía una reducción del 50% muy bien hecha en tiempos de pandemia, y ahora se pretende recuperar la tasa prepandemia, pero no el 100%, sino con una reducción entre el 14 y el 21% según modalidades de pago: diario, mensual, trimestral, semestral o anual”.

“Lo que realmente me hace gracia, por no decir otra cosa, es que a los partidos de la oposición se le llena la boca con el apoyo al comercio local. ¿Ese es el apoyo al comercio local?”, se pregunta el concejal. “Por supuesto que todos los puestos del mercado tienen que tener un trato igualitario a los comercios del centro de la ciudad, que pagan contribución, IBI, basura… Lo que no podemos hacer es que pueda venir gente de fuera, que pueden venir, pero con unas tasas de pagar 57 euros al año por 104 mercados. Es un poco agravio comparativo contra el comercio local”.

Es por eso que el objetivo de esta modificación no es otro que el de “igualar y equilibrar esa balanza, y desde luego que los propios comerciantes del mercado están de acuerdo, incluso con los del rastrillo de antigüedades”, concluye Pacios.