El alcalde de Ponferrada confía en la aprobación de unos Presupuestos para 2023 “muy importantes”

Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha asegurado esta mañana en una visita a la Placa, donde ha presentado las obras de mejora de la acera de la avenida de Extremadura, que “políticamente, los presupuestos [municipales para el año 2023] están acordados”. Sobre la fecha en la que se podrán llevar a Pleno, el regidor ha asegurado que espera que sea “cuanto antes”. Falta llevar esos “acuerdos políticos” a los documentos, ha dicho, y meterlos en los sistemas, trámite burocrático que falta por completar.

Ramón se ha mostrado optimista pues considera que dado que se recogen propuestas de otros grupos, al margen del tripartito PSOE-CB-Podemos, las cuentas recibirán un amplio apoyo. El alcalde ha asegurado que se van a presupuestar actuaciones que reclamaron tanto PRB como USE Bierzo y Ciudadanos. El PP, según Olegario Ramón, no “ha querido pedir” ninguna actuación.

Los presupuestos, ha adelantado el regidor, tendrán una partida de inversiones “muy importante”, la cual superará los 11 millones de euros, contando los distintos proyectos financiados con fondos europeos y arreglos en viales y pavimentos del municipio, algunos ya en marcha y otros que empezarán próximamente.

“Entendemos que van a ser apoyados”, ha afirmado Olegario Ramón, insistiendo en que se recogen peticiones hechas por PRC, USE y Cs. “Y no pocas”, añadió el alcalde, que ha pedido “por una vez en el mandato, mostrar altura de miras” ante unos “presupuestos muy importantes” con un “altísimo nivel de inversión” y ha ironizado con que estas cuentas, las últimas antes de las próximas elecciones, pudieran aprobarse por unanimidad: “a veces me levanto un poco ingenuo”, ha bromeado.