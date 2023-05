Aparece rociada con ácido la placa dedicada a Nevenka

Aparece rociada con líquido la placa en homenaje a Nevenka en Ponferrada. / César Sánchez

El monumento instalado el pasado 30 de marzo en una rotonda de Ponferrada, dedicado a la exconcejal del Ayuntamiento de la capital berciana, Nevenka Fernández, ha aparecido rociado con ácido. Ante la necesidad de determinar si se trata de una gamberrada o de un delito de odio, la policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Además, se están visionando las cámaras de la zona para encontrar al autor o autores de lo ocurrido este pasado fin de semana.

La concejala de Bienestar Social, Lorena González, emitió un comunicado oficial en el cual señaló que "si rociar con ácido una placa con su cara 22 años después son los estertores del odio que despertó Nevenka, imaginaos lo que tuvo que soportar esta mujer hace dos décadas por atreverse a denunciar lo que muchas mujeres vivían calladas desde la culpa y la vergüenza. Son esas mujeres las que han cambiado España y las que han logrado que hoy, las mujeres, estemos un poco más protegidas ante estas situaciones".

Al respecto, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, sostiene que “este acto no puede convertirse en la noticia central de Ponferrada y de una campaña electoral. La Ponferrada de hoy es una Ponferrada distinta, que está con las víctimas y no con los agresores y de eso no tengo duda alguna. Tenemos que centrarnos en lo que de verdad nos preocupa: el futuro de Ponferrada, en la innovación, en la sostenibilidad, en la industria, en el empleo, en la cultura, en el turismo y un acto vandálico no puede convertirse en el centro de la campaña y de la vida cotidiana de las ponferradinas y los ponferradinos”.