El Bierzo será el foco de la formación de profesionales en ciberseguridad industrial

El Bierzo cuenta con las mejores instalaciones, a nivel europeo, para formar a profesionales en el ámbito de la ciberseguridad industrial. Se trata del laboratorio de la Fundación Ciudad de la Energía de Cubillos del Sil, que se convertirá en el foco de formación de personas en este ámbito, trabajando con tecnologías reales para dar respuesta a los grandes retos de la seguridad en el terreno de la industria, especialmente energética.

Así lo dijo este martes el director del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio: “Vivimos en un mundo en el que todo el mundo ha oído hablar de ciberseguridad pero en el que ya estamos empezando a hablar de ciberseguridad por sectores. Un sector que ahora mismo depende de internet más que nunca es la industria. Especialmente sensibles son las industrias energéticas”, explicó. Y es que los ciberataques a infraestructuras críticas e industrias pueden generar importantes problemas.

“La diferencia entre la ciberseguridad industrial y las demás es que en lugar de proteger el dato, la información que enviamos en las redes sociales, lo que se protege es la continuidad de los procesos industriales, lo que llamamos la tecnología de operaciones. Debemos entender lo que sucede si, por ejemplo, un termostato de un área de fabricación deja de funcionar. Puede colapsar toda la fábrica. Se deja de producir”, continuó.

Ante este reto, Incibe y la Fundación Ciudad de la Energía han unido fuerzas para crear un programa, a nivel nacional, que permita reforzar las capacidades que el conjunto del sector en España tiene en materia de ciberseguridad. “Es muy importante que la gente entienda hasta qué punto necesitamos estos profesionales. Un sector en el que tienen grandes oportunidades de desarrollo personal, de crecimiento laboral y necesitamos lugares como el que tiene la Ciudad de la Energía, donde se puede experimentar con tecnologías reales y aprender a desarrollar la ciberseguridad”, añadió. “En las próximas semanas tendremos un acuerdo para impulsar un entorno de laboratorio, de infraestructura tecnológica que nos permita traer profesionales que trabajen en este campo. Específicamente enfocado a ese sector y con unas infraestructuras únicas”, aseguró.

La idea es que los expertos sepan cómo proteger los procesos industriales, “un trabajo muy diferente al que tradicionalmente hacen los ingenieros informáticos o los expertos en la seguridad de la información. Aquí trabajamos con ingenieros industriales, de electrónica de telecomunicaciones que se aseguran de que las fábricas tengan asegurada la continuidad de su actividad”, dijo Barrio, quien recordó que ya se ha hecho un primer postgrado, con la Universidad de León, enfocado a esta formación y en septiembre se abrirá una segunda edición.

Por otro lado, el director de Incibe recordó que hace apenas dos semanas se han convocado subvenciones con el objetivo de que pequeñas y medianas empresas de toda España puedan adaptarse en esta materia. “Un programa con el que estamos subvencionando hasta 18.000 euros a pymes que quieran recibir la formación, entrenamiento e implantación de este la ciberseguridad. El objetivo es que haya 3.000 pymes en toda España que apuesten por implantar la ciberseguridad en sus organizaciones”, insistió. Estas ayudas estarán abiertas hasta el año 2026.

Y es que las pymes son vitales en España y especialmente en la provincia de León y la comarca del Bierzo. Hay muchas pymes de instalaciones eléctricas, de mantenimiento, de infraestructuras industriales o carpintería de aluminio que, si son capaces de incorporar estos dispositivos conectados a internet ciberseguros, van a tener más posibilidades de negocio, lo que se traduce en más clientes”.

En cuanto a la digitalización de las empresas, el Incibe ha apoyado ya a 3.600 empresas de toda la provincia de León, con una media de 12.000 euros de ayuda.

Barrio recordó que todos los sectores, más allá del industrial, deben estar protegidos a nivel de ciberseguridad. Y es que en 2023 uno de cada cinco de los delitos registrados fueron cibernéticos. “Es mucho más fácil para un delincuente, no tiene que estar sacando la navaja por la calle. Además, ojos que no ven, corazón que no siente”. Especialmente vulnerable es el sector de la hostelería, donde los ciberdelincuentes pueden hacerse con datos de tarjetas bancarias sirviéndose de plataformas de reservas”.