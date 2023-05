Cerca de un millar de personas se vuelcan con la sanidad pública del Bierzo

Manifestación en Ponferrada por la sanidad pública. / Claudia Cabo

La mañana de este sábado la avenida de España de Ponferrada se ha llenado de bercianos y bercianas, aproximadamente un millar de personas que han salido a la calle a reclamar "una sanidad pública y de calidad para todos y para todas", tal y como sostiene el portavoz de la Plataforma para la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, Plácido Martínez. En esta línea, Martínez asegura que lo que piden a la Junta de Castilla y León es que "se trate exactamente igual a los habitantes de los pueblos y de las ciudades, y que no abandonen al Bierzo y a Laciana".

Sobre las necesidades más urgentes que tiene la comarca en estos momentos, el portavoz asegura que el problema principal es la falta de profesionales. "Nuestros profesionales están en otras comunidades autónomas o en el extranjero", señala, y culpa a las "condiciones que se les ofrecen aquí" de no ser las "más adecuadas". Otra necesidad, apunta, es el retorno de las Urgencias pediátricas a Pico Tuerto, así como el servicio de radiología en el Hospital El Bierzo, cubrir las plazas vacantes y poner fin a las externalizaciones, "el dinero público para la sanidad pública".

Por ello, desde la plataforma lanzan un mensaje al consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, "basta ya, que se ponga un nuevo rumbo a las políticas sanitarias".

A su vez, el alcalde de Ponferrada, Olegario ramón, asegura que "la sanidad pública es uno de los derechos que costó tanto alcanzar y que tiene que movilizar a todo el mundo, pues hay problemas que afectan a todo el país pero hay problemas específicos de zonas en el extrarradio que no sufren para nada las zonas de capitales". Asimismo, el regidor señala que "el consejero me habló de mecanismos de solución que no se han aplicado y están incumpliendo la promesa histórica de radioterapia en el hospital, nos están engañando otra vez y esto no lo debemos permitir".