Ciudadanos no se presentará a las elecciones en Ponferrada

Teresa García Magaz y Ruth Morales, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

Ciudadanos no presentará candidatura a las elecciones municipales en Ponferrada después de que la formación naranja haya sido incapaz de conformar una lista tras la renuncia de su actual concejala y portavoz en el Ayuntamiento, Ruth Morales, a repetir como candidata el próximo mes de mayo.

La presidenta autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, reconoció que, a pesar de su intención de "formar una candidatura potente que pudiera ser decisiva los próximos años", no ha sido posible encontrar "un equipo que quisiese asumir el reto de defender la ideología y los proyectos" del partido.

"Nuestro objetivo era crear una lista potente, que diera la batalla en Ponferrada. Los esfuerzos no nos han permitido cumplir con ello. La idea no es presentar por presentar, sino ofrecer a los ponferradinos una lista comprometida, que defienda un proyecto serio de ciudad que siga los ideales de Ciudadanos. No lo hemos conseguido, pues toca ser honestos y no presentarnos", señaló Villarroel.

La presidenta regional de la formación naranja agradeció el trabajo llevado a cabo por Ruth Morales y Teresa García Magaz como "muro de contención frente a los desatinos del equipo de gobierno, realizando una férrea oposición y presentando ideas e iniciativas innovadoras" y adelantó que su intención es "mantenernos vigilantes con el nuevo equipo de gobierno" desde fuera del Ayuntamiento.

Cuatro concejales que no repiten

Ciudadanos se convierte así en el segundo partido con representación en el Ayuntamiento de Ponferrada que no repetirá en las elecciones del 28 de mayo, después de que USE Bierzo también renunciara a presentar candidatura. Ambas formaciones contaban con dos concejales cada una en la actual corporación municipal.

De momento, son once los partidos que han confirmado sus candidaturas en la capital berciana en las elecciones municipales: PSOE, PP, PRB, Coalición por el Bierzo, Podemos, El Bierzo Contigo, Vox, UPL, Bierzo Ya, VIAs y PSLF.