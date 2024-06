Claudia Alba Rodríguez: “Las políticas importantes, todos los ejes principales, se tratan en Europa”

Claudia Alba Rodríguez es licenciada en Trabajo Social, aunque ahora se encuentra terminando la carrera de Derecho por la Uned. Comenzó en política porque “siempre lo he tenido muy de cerca en mi casa, sobre todo el socialismo”, y en 2020 empezó a trabajar de auxiliar en el grupo municipal. A partir de ahí, cuenta, “Olegario Ramón quiso contar conmigo para estar en la ejecutiva municipal y fue todo un poco rodado”. De la ejecutiva pasó a formar parte de las listas a las Elecciones Municipales, quedándose a tan solo una posición de ser concejala en el Ayuntamiento de Ponferrada.

Para Alba Rodríguez la política es “el motor de cambio”. “Un sistema y una herramienta en la que puedes guiarte y basarte para cambiar lo que quieres. También con nuestros valores podemos cambiar, sobre todo ahora que estamos en un punto de inflexión en el que vemos peligrar ciertos valores que que hace mucho tiempo que no se veían, y yo soy joven y nunca lo había visto hasta este momento. Entonces para mí es eso, el moto de cambio”, explica esta joven ponferradina, que ocupa el puesto 32 en la lista del PSOE a las Elecciones Europeas de este domingo 9 de junio.

¿Por qué cree que ha sido elegida para formar parte de la lista del Partido Socialista a las Elecciones Europeas? ¿Que supone para usted esta elección?

Considero que fui elegida porque el PSOE está envejecido en general, el interés por la política de los jóvenes es menor, no es lo habitual. Un poco por mi compromiso, juventud y formación, esta fue la clave, y también tuvieron en cuenta querer tener a alguien del Bierzo en la listas, aunque esté en un puesto en el que sea complicado que esté en el Parlamento Europeo.

Para mí es un honor poder estar en la lista del PSOE, los valores que represento, el partido que me representa, también ser del Bierzo y estar ahí. Es un orgullo y una experiencia increíble. Ya tuve una pequeña experiencia en las Municipales que también me gustaron mucho porque la política local me gusta mucho, pero estar en las Europeas es un orgullo.

La mayoría de personas siguen viendo al Parlamento Europeo como un ente lejano. ¿Cree que los electores van a votar en términos europeos y no nacionales?

Sí que es verdad que se ve muy lejano y me encuentro con gente que ni siquiera sabe por qué estamos ahí y hay que informales, muchos no saben que hay elecciones, pero esos que los saben y son conscientes de que tenemos las Europeas cerca están convencidos de lo que está sucediendo a nivel ya internacional, el tema de los valores que están excediendo los límites, se están rompiendo, y creo que la gente está más convencida este año por lo que ha ido sucediendo, y a nivel nacional también está el tema muy en auge.

Creo que va a ser un incentivo haber tenido elecciones hace tan poco porque la gente es consciente y este año yo creo que va a ver buena participación, se estima un 64-67%. Los jóvenes me preocupan porque no se suelen implicar en la política y se dejan guiar por los medios de comunicación y está todo muy enfangado, entonces en esta campaña estamos intentando concienciarles, nos estamos centrando en la juventud y que se animen a votar. Se estima también que entre los jóvenes haya una alta participación.

Entonces sí que cree que hace falta informar más a la población sobre la relevancia del Parlamento Europeo y por qué es tan importante votar…

Sí, así es. Yo siempre digo que lo vemos lejos, en Bruselas, pero las políticas importantes, aunque todas son importantes, pero el empleo, los fondos de transición que han venido a España, la salud, todos los ejes principales se tratan en Europa y nos afecta de cerca. Hay que hacer esa pedagogía y que la gente sea consciente de que tiene que ir a votar.

¿Cuáles son los principales objetivos del PSOE para con las próximas Elecciones Europeas ¿Cuáles son las propuestas concretas que afectan al Bierzo?

Hay ciertas claves europeas desde el PSOE, hay cinco, se basan en cinco ejes. La primera, una economía moderna que ofrezca mayores salarios y mejores empleos, de hecho la economía de España ahora está liderando el crecimiento en la Unión Europea, somos el referente. Seguir con ese modelo económico que tenemos en España y exportarlo a Europa.

Un estado de bienestar robusto frente a quienes quieren recortar los servicios públicos. Nosotros hemos demostrado que un Estado fuerte es la mejor manera de combatir pandemias, crisis, guerras… Manteniendo una política económica responsable y reduciendo el déficit.

Luego, y esto sí que nos afecta al Bierzo, una transición ecológica que brinde más riqueza, oportunidades y salud. Por ejemplo, la Zona de Bajas Emisiones se está centrando en tener una salud eficiente, que los ciudadanos estén bien. La ZBE viene de Europa, ahí sí que la gente se ha dado más cuenta de su importancia.

Luego también fondos de transición, ya centrados en el Bierzo, hemos tenido mucho y seguirá así. De transición 30 millones para el entorno de la Cuiden y el hidrógeno renovable, porque es verdad que Ponferrada tiene una historia minera y después de que esa época ya ha pasado en casi toda España hay que traicionar e ir a otras oportunidades. También en tema regadíos, la PAC, ha habido mucho revuelo hace meses, los agricultores salieron a las calles, no estaban de acuerdo, y es verdad y somos conscientes de que hay que mejorarla y hay que tenerla en cuenta. Desde el PSOE se tratará de hacer y es una clave que tenemos, revisar y que se se adapte más a cada sector de la agricultura, a cada agricultor, que se tenga en cuenta sus problemas y necesidades.

En cuanto a regadíos también nos afecta, viñedos, el canal bajo del Bierzo se ha modernizado con 24 millones. También restaurar espacios mineros con 36 millones, como en la cota de Fabero. Así que nos afecta mucho en grandes aspectos esa transición y se va seguir luchando en Europea.

También una España que apuesta por la democracia y la convivencia, estamos en un punto crucial y tenemos unas derechas que quieren embarrar el fango y España está mejor que nunca en la Unión Europea, nos valoran bien. Lo que hace esta derecha y ultra derecha es que les molesta que España vaya bien y no tienen otro argumento que embarrar y enfangar. Además hay que tener en cuenta que el ministro de Economía por primera vez está invitando a una reunión del G7, creo que es todo positivo en cuanto al modelo español progresista.

Este martes se llevó para aprobar el estado de Palestina, también nos vamos a centrar mucho en Europa para que haya paz y convivencia, ya sea en Ucrania, en Oriente Medio y en el resto del mundo. Es importante esa convivencia que está peligrando mucho. Y esas son las cinco claves que tenemos.

Por último, ¿Qué le diría a esos ciudadanos y ciudadanas que van a acercarse el 9 de junio a votar? ¿Y qué le diría a los que no lo van a hacer?

Primero a los que no se van a acercar. De Europa dependen muchísimas cosas, muchos ámbitos de nuestro día a día. Hay que ir a votar no al Partido Popular porque estuvo aquí Dolors Montserrat y usó nuestro lema de Más Teresa es menos Bierzo, menos España, menos derechos, menos agricultura… Yo le digo a los votantes del Partido Popular y a todos que su lema es ‘Tu voto es la respuesta’, es la respuesta si queremos que haya menos derechos, menos convivencia, negacionismo…

También habla de que sería menos agricultura para el Bierzo, ella habla de algo que el PP no lleva en su programa electoral, llevan ocho hojitas de programa y no habla de agricultura. Tenemos nosotros a una líder y por eso hay que ir a votar y sobre todo los ciudadanos del Bierzo que nos afecta de cerca, una líder en transición ecológica, ella sí ha liderado grandes hitos, cuando sucedió todo lo de la guerra de Ucrania los combustibles estaban por las nubes, se le pidió una solución a ella y consiguió tener una situación normalizada. En cuanto a agricultura también, a la PAC. Ella sí es una líder y una referente. El PP no puede hablar de algo que ni siquiera le preocupa porque no lo lleva en el programa electoral.

También nos afecta de cerca y hay que ir a votar por cosas importantes como la movilización, la comunicación que tenemos aquí en el Bierzo, hay que lucharla porque el Corredor Atlántico es muy importante. Ellos lo defienden y ellos mismos votaron hace un mes o dos en contra en el Parlamento, fue el único grupo que votó en contra. ¿De qué estamos hablando cuando ellos no luchan por ello? Nosotros sí, lo luchamos y lo lucharemos. Es muy importante para la comunicación del Bierzo con otros territorios.

Hay que votar al PSOE y acudir a las urnas porque queremos un estado de bienestar fuerte, una agenda verde, una transición ecológica que pueda paliar el cambio climático que es una realidad y el PP y extrema derecha lo niegan, necesitamos más convivencia, más democracia y más derechos y por eso hay que votar más Europea, al Partido Socialista.