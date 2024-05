El Clínica Ponferrada SDP renueva a Oriol Pozo

El Clínica Ponferrada SDP anunció este jueves la renovación de su entrenador, Oriol Pozo, que seguirá al frente del equipo de LEB Plata la próxima temporada después de clasificarse en esta campaña para el playoff de ascenso a LEB Oro, donde el cuadro berciano cayó derrotado en la primera eliminatoria ante L’Horta Godella.

Tras un inicio complicado, con un balance de dos victorias y seis derrotas, Oriol Pozo logró reconducir el rumbo del equipo hasta finalizar en quinta posición la temporada regular, sumando 14 victorias y 12 derrotas.



El presidente del Clínica Ponferrada SDP, Óscar García, aseguró que el proceso de renovación “ha sido muy sencillo” después de “un tiempo de reflexión” y destacó de Pozo “su capacidad de trabajo y su nivel de exigencia con los jugadores. El que entrene con Oriol sabe que tiene que dar el cien por cien y al final eso es muy importante porque los jugadores van a crecer y a dar resultados”.

Por su parte, el técnico tarraconense reconoció que su renovación se basó en dos pilares: “La confianza del club en un inicio de temporada que no fue bueno y también que en la ciudad me he encontrado muy a gusto. Así es todo más fácil para renovar”.

De cara a la próxima temporada, Oriol Pozo señaló que los objetivos “los va a marcar el equipo que podamos hacer, tenemos que ser realistas, pero una de las ideas es dar continuidad a lo que llevamos haciendo hasta ahora y seguir mejorando”. En ese sentido, Pozo aseguró que “lo principal es que los jugadores más importantes sigan con nosotros. Soy optimista en algunos casos y en otros va a ser complicado, por ahí van los primeros esfuerzos y por ahí empezaremos a construir el equipo del año que viene”.

En cuanto a los refuerzos, el entrenador blanquiazul apuntó que “hemos tenido algunas carencias pero las hemos suplido con esfuerzo y determinación para acabar siendo un equipo muy sólido. Quizá nos ha faltado un poco más de anotación en tiro exterior y acierto que nos ha pasado factura en algún partido”. En cualquier caso, afirmó que por encima de todo “queremos jugadores que se adapten al estilo que queremos y dispuestos a estar en un equipo donde el colectivo está por encima de las individualidades”.