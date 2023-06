Iván Alonso: "Ni vamos a imponer, ni vamos a permitir que nos impongan nada"

El líder de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, en los Desayunos Digitales de EBD. / QUINITO

Iván Alonso es el hombre de moda en la política ponferradina. Los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo le dieron a Coalición por el Bierzo (CB) la llave para elegir al próximo alcalde de Ponferrada a través de un pacto de gobierno, bien con el PSOE, bien con el PP, situación que se repite en otros municipios como Villafranca, Bembibre o Arganza, donde su partido aspira a la Alcaldía.

Análisis electoral. "Es la constatación de la consolidación de CB como tercera fuerza política en el Bierzo y en algunos ayuntamientos, como Arganza, incluso la segunda, siendo la tendencia que Javier Ovalle sea alcalde bercianista en colaboración con el PP. En la misma situación que Ponferrada está Villafranca del Bierzo, donde Santiago Castelao tiene la posibilidad de decidir entre PP y PSOE cuál va a ser la mejor solución para el futuro de Villafranca. En Bembibre tampoco hay una mayoría, pero está más fragmentada la corporación y hemos entrado en un periodo de conversaciones

¿En Ponferrada, PSOE o PP? "Todavía es pronto para saberlo. Los dos parten con las mismas opciones y les hemos puestos deberes. Estamos esperando a que nos concreten qué proyectos tienen para Ponferrada y para el Bierzo porque queremos cambiar la situación actual. La ciudadanía nos ha puesto en una posición central para que nos digan qué van a hacer. Nosotros tenemos un programa ambicioso y conocido que ellos conocen y a partir de ahí se puede entrar en la concreción de qué se va a cumplir de nuestro programa electoral".

Primeras tomas de contacto. "Han sido muy cordiales. Todos coinciden en que CB ha resistido muy bien la ola del bipartidismo. Nos hubiera gustado que las elecciones municipales no hubieran sido tanto en clave nacional porque se pierde la oportunidad de hablar de nuestra situación y nuestros problemas cotidianos, que nada tienen que ver con la derecha o con la izquierda, ni con el Gobierno de España. El diálogo está abierto y la sintonía es buena con unos y con otros. Hemos puesto el contador a cero y no cuenta ni la experiencia del mandato 2019-2023 ni la del 2015-2019. Habrá que ver las propuestas que nos ponen encima de la mesa para poder decantarnos".

Líneas rojas. "Por el bien del futuro de Ponferrada no las hay. Sí que es cierto que tenemos algunas líneas rojas en nuestro programa, pero no van a ser insalvables, se van a poner encima de la mesa para ver qué se puede hacer con cada una de ellas, como la ORA o la Zona de Bajas Emisiones. Queremos quitarlas, pero a lo mejor tenemos que buscar una solución intermedia y que el partido que gobierne con nosotros diga que no las quiere quitar. Ni vamos a imponer, ni vamos a permitir que nos impongan nada, vamos a dialogar y a trabajar".

Posible tripartito con Vox. "Por nuestra parte no va a haber esa negociación, porque sólo negociamos con el PP o con el PSOE. Los acuerdos que en su día tuvo el PSOE con Podemos son suyos y los que pueda tener el PP con Vox también son suyos. Quiero dejar ya perfectamente claro que no nos van a hacer caer en el viejo truco de elegir entre buenos y malos, azules y rojos, izquierda y derecha a nivel local, no. Me niego a entrar en ese juego porque iría en contra de lo que defendemos, que la política local es otra cosa".

Fecha límite para un acuerdo. "Si es por el bien de Ponferrada, como si es en el último minuto y tocando la campana. Si puede ser antes, mejor, pero si tiene que ser en el último minuto, será, no tenemos ninguna prisa. Los ayuntamientos se constituyen el día 17 y si el acuerdo es bueno no hay diferencia entre que sea el lunes o el viernes por la noche".

Unión del bercianismo. "Es un deseo que debería producirse. En todos estos años la diferencia entre CB y el PRB estaba en torno a los 500 votos y esta vez se ha ido a casi 1.200. Buena parte del votante bercianista ha entendido que es más útil el voto a Coalición por el Bierzo, sin restar ni un ápice de credibilidad y legitimidad al otro partido, con el que hemos votado lo mismo el 99% de las veces en el último mandato. Eso lleva a un proceso natural que será que la referencia sea CB. Pero también hay un matiz importante, que es la implantación: estamos representados en 16 o 17 ayuntamientos y presentamos cerca de 30 listas, mientras el PRB se presentó sólo en Ponferrada. Por supuesto, esa unidad de voto nos habría dado cuatro o cinco concejales y casi seguro un diputado provincial y otro consejero. Luego es muy necesario porque hay que luchar contra este bipartidismo que nada bueno ha traído al Bierzo".