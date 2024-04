La DO Bierzo usará “todos los medios” para defender el godello

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, anunció este jueves que utilizarán “todos los medios” para defender el godello de la zona, después de que ayer se conociera la intención de la DO Rueda de comenzar a utilizar esta variedad de uva en su territorio. Pérez señaló que “Asaja Valladolid está valorando la posibilidad de que Rueda tenga el godello entre sus variedades, pero a nosotros nos parecería ridículo incluir, por ejemplo, el verdejo en nuestra Denominación de Origen”.

Adelino Pérez recordó que “los consejos reguladores se crearon para la defensa de la autenticidad y la manera de hacer las cosas del territorio. La variedad godello es una variedad del Bierzo y Valdeorras. Nosotros estamos encantados de que bodegas importantes vengan al Bierzo a elaborar estos vinos, pero que quieran llevar esta variedad a otras regiones nos parece una metedura de pata”.

Ante esta situación, el presidente de la DO Bierzo apuntó que “esperamos tener el apoyo de la Junta, pero si no es así tendremos que ir contra ellos con todo lo que se necesite para luchar por nuestros intereses, incluida la vía judicial”. Asimismo, adelantó que ya se ha puesto en contacto con la DO Valdeorras, donde el godello también es seña de identidad, para hacer frente común: “Siempre hemos ido de la mano porque no nos consideramos competencia. No tenemos que ser rivales de Valdeorras, al contrario, venimos utilizando las sinergias entre los dos consejos reguladores, algo que nos ha venido muy bien hasta ahora”.

Pérez afirmó también del peligro que supondría para la Denominación de Origen Bierzo que otra DO como Rueda comenzara a elaborar godello: “No sé cómo funcionaría allí, con tanto sol. No sería un vino como el nuestro, pero sí que nos haría mucho daño porque además no competimos en las mismas condiciones. Al Bierzo siempre nos dejan apartados porque al ser tan pequeñitos parece que no importa lo que hagan los demás”, lamentó.