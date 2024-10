Educación cifra en un 25% el seguimiento de la huelga de estudiantes

La consejera de Educación, Rocío Lucas, cifró en una media del 25 por ciento en lo que va de mañana el seguimiento de la huelga de alumnos convocada para este viernes por parte del Sindicato de Estudiantes, que argumentaron que desconocían los cambios de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), así como las fechas de los exámenes, contenidos de las pruebas y criterios de corrección, si bien estaba convocada con anterioridad a que la Junta publicada estos criterios en la tarde del miércoles.

“Estamos recabando información. Es una huelga que inicialmente estaba convocada por un asunto determinado, como es la prueba de la PAU, pero oigo que ahora es también porque no quieren PAU”, se sorprendió la consejera, quien señaló que la fluctuación del seguimiento es variada por provincias.

En todo caso, aclaró que durante la mañana se recabará la información de los centros, “porque las aulas siguen funcionando y los profesores están dando clase”.

En Ponferrada, los estudiantes se concentraron a mediodía en la Plaza del Ayuntamiento, donde la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Iria Méndez, mostró el enfado de los alumnos por no tener pautas para preparar el examen de acceso a la universidad: “Este año se ha cambiado todo y estamos dando palos de ciego tanto los profesores como los alumnos, estamos dando temario que no sabemos si va a entrar. Se estima que hasta diciembre o incluso marzo no puedan sacar los modelos de examen, por lo que tendríamos dos meses para preparar los exámenes que van a decidir nuestro futuro. Si nos ponen estas dificultades las notas van a caer por los suelos y la limitación de plazas en las universidades no es justificación”.

Por su parte, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, que estaba presente en Ponferrada, quiso poner el foco en que “había una reivindicación para conseguir una EBAU única, ahora llamada PAU, y hay un acuerdo por parte de gran parte de las comunidades autónomas que ya han fijado que van a ser las mismas fechas y la materia será común. Los contenidos seguramente se van a trasladar en las próximas fechas”. En cuanto a las quejas de los estudiantes, Eduardo Diego señaló que “el curso ya ha empezado y hace falta estudiar, luego se verá qué materias entran en esa prueba”.