Emiliano Moreda, presidente de AMBI: “Así viven de primera mano la discapacidad”

El 3 de diciembre se celebra el día Internacional de la Discapacidad y un año más, representantes políticos del Ayuntamiento de Ponferrada se han subido a una silla de ruedas para vivir en carne propia las dificultades a las que diariamente se tienen que enfrentar las personas con discapacidad física.

Entre los presentes, el portavoz del PSOE y presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón y los concejales de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso y David Pacios, y Carlos Fernández del PP, que por un rato tuvieron que superar las barreras arquitectónicas que complican la vida de estas personas. A los bordillos, baches, escalones, grietas o desniveles se ha sumado la lluvia para complicar aún más la movilidad por las calles.

“Así viven de primera mano la discapacidad, pero esto tenía que ser al revés, un día que no se subieran y 364 que se subieran, los políticos o cualquier ciudadano”, bromeó Emiliano Moreda, presidente de Ambi.

Moreda indicó que la situación es todavía más compleja en los barrios donde la gestión más básica como ir a la farmacia puede convertirse en algo harto difícil y sobre todo en los pueblos, ya que las viviendas y los entornos en su mayoría no están acondicionados. “La población está envejecida y en las viviendas por ejemplo no hay ascensores, como allí viven 8 o 10 personas parece que la inmersión no es necesaria, y esas personas tienen los mismos derechos que las que viven en el centro de Ponferrada”, reclama.

La asociación lleva 27 años de andadura y aunque la situación ha mejorado, todavía queda mucho por hacer. Este colectivo sigue reclamando atención y empatía. “Pediría para el tercer sector que se acuerden un poco más de nosotros, no solo el día de la Discapacidad. Funcionamos con 4 trabajadores, dos de ellos de baja, con voluntariado y con subvenciones”.

750 socios

En la actualidad AMBI está compuesta por 750 socios en la comarca, 605 de pleno derecho, es decir personas con discapacidad, y 145 socios colaboradores, familiares que acompañan y apoyan en esta labor para generar ingresos y para facilitar el día a día. El año pasado desde esta entidad prestaron 1934 servicios a 140 personas con distintos tipos de discapacidad, desde acompañarlos al médico o al fisio, hasta actividades de la vida diaria como la compra o visitar una exposición.

Abordar y superar las barreras arquitectónicas se plantea como algo esencial para promover la inclusión y permitir que las personas con movilidad reducida tengan acceso pleno a todos los espacios y servicios.