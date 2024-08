Valle Folgueral: “Me encanta perderme por el casco antiguo y comer unas patatas bravas en El Bodegón”

El reconocido mundialmente neurocirujano berciano José Manuel Valle Folgueral será el encargado de dar el pregón de las fiestas de la Encina este viernes. Aunque actualmente ejerce su profesión en León, tiene siempre muy presentes sus raíces bercianas y ponferradinas, que le servirán de guía para el pregón que abrirá las fiestas en honor a la patrona del Bierzo.

¿Cuándo le ofrecen ser el pregonero de la Encina y cómo recibió la noticia?

Creo que fue a principios de julio. ¿Cómo la voy a recibir? Con mucha emoción, porque es un honor. Que te reconozcan en tu ciudad de origen y te ofrezcan ser pregonero de las fiestas de la Encina es una ilusión muy grande para cualquier berciano.

¿Qué recuerdos tiene de las fiestas de la Encina de su infancia?

Recuerdos tengo muchos, pero me va a permitir que me los guarde, porque van a ser una sorpresa del pregón.

¿Y ya de adulto ha tenido oportunidad de seguir viviéndolas o su trabajo se lo pone difícil?

Si Dios quiere, el viernes, sábado y domingo estaré en Ponferrada y los días grandes de las fiestas también los pasaré ahí con mi familia y mis amigos.

¿Cuál es para usted la esencia de las fiestas de la Encina?

Básicamente, creo que es volver a reunirte con la familia y con los amigos, y sobre todo, volver a disfrutar de lo nuestro y ser más nosotros que nunca. Disfrutar de las fiestas, reencontrarse y también celebrar en honor a nuestra patrona del Bierzo.

¿Se viven de otra manera cuando uno vive fuera del Bierzo?

Sí se viven distinto. Cuando vivía en Ponferrada, de niño, las fiestas eran el final del verano, el inicio del curso… Todo era una continuidad. Cuando vives fuera, es volver a tu ciudad, reencontrarte con los tuyos, vivir las tradiciones… Se viven con más emoción, con más intensidad y con más ganas.

¿Cuál es su rincón favorito de Ponferrada?

Tengo muchos, pero me encanta perderme por las calles del casco antiguo. Pasear por la calle del Reloj, la plaza de la Encina, la del Ayuntamiento y comer unas patatas bravas en El Bodegón.

Como médico, ¿cómo ve la situación de la sanidad en el Bierzo?

Creo que no puedo opinar, porque opinar desde fuera sería dar una opinión sesgada o con desconocimiento porque no conozco el Hospital El Bierzo. Pero, honestamente, cada vez que mis padres o mi familia o amigos han necesitado algo del hospital, no tengo ninguna queja. Con los medios que tienen, los profesionales hacen un trabajo excelente. Hay que recordar que es un hospital comarcal, pero hoy mismo leí en la prensa que van a invertir 1,6 millones en la compra de un robot DaVinci para hacer cirugía robótica.

A veces no tenemos los pies en el suelo, pero tenemos que estar contentos con los profesionales que lo dan todo con los medios que tienen. Siempre se puede mejorar, pero creo que tenemos muy agradecidos a la labor que hacen los médicos en el Hospital El Bierzo, que, insisto, es un hospital comarcal. A veces somos alarmistas, pero yo que he viajado a muchos países y conozco diferentes sistemas de salud, le puedo confirmar que tenemos un excelente sistema sanitario en Castilla y León y en España. Entiendo a la sociedad, las listas de espera son largas y la gente se queja, pero solemos ver más lo malo que lo bueno y habría que resaltar lo bueno, porque tenemos un excelente sistema de salud.

Usted está considerado una eminencia en su campo y ha recibido varios premios en su carrera. ¿Qué le falta por conseguir o qué objetivo le gustaría alcanzar en el futuro?

Siempre digo que para mí el premio más valioso es el que me dan cada día mis pacientes con la confianza que me otorgan para cuidar de su bien más preciado, que es la salud. La mayor satisfacción es ese reconocimiento de mis pacientes. ¿Qué me falta? Soy muy joven aún, tengo 49 años y si Dios quiere me quedan veinte por delante. Espero trabajar duro para seguir a la vanguardia de la cirugía compleja de columna, como venimos haciendo mi equipo y yo.