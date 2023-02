FCC está "dispuesta a poner de su parte" para evitar la huelga de basuras en Ponferrada

Basura acumulada en varios contenedores de Ponferrada debido a una huelga anterior. / César Sánchez.

El representante de FCC, Xoel Pérez, ha asegurado la mañana de este martes que la concesionaria "está dispuesta a poner de su parte" para evitar la huelga de basuras convocada para el próximo 13 de marzo. Aunque "todavía queda tiempo", Pérez confía en llegar a un acuerdo y señala que "hay que ser optimista ya que no veo motivos para no serlo".

Cabe recordar que el Comité del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Ponferrada aseguraba el pasado 26 de enero que la plantilla del servicio es la primera que no quiere ir a una huelga, pero "ante la postura intransigente de la empresa de no querer negociar un convenio propio para toda la plantilla, nos vemos obligados a convocar una huelga indefinida que dará comienzo el 13 de marzo si la empresa no cambia su postura".