García-Gallardo asegura que Castilla y León es el “Hollywood de la alta gastronomía”

Salón Gourmets, la Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad que cada año se celebra en Madrid, abrió este lunes sus puertas con la presencia de Castilla y León a través de su marca de calidad Tierra de Sabor. Precisamente, su expositor fue inaugurado por el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que destacó la calidad de los productos de la Comunidad con el símil: “Decía Boris Johnson que Londres es al traje lo que Parma al queso parmesano y que cuando los grandes quesos del mundo querían ponerse elegantes iban a Londres. Y parafraseando al señor Johnson podemos decir que Castilla y León es a la alta gastronomía lo que Hollywood es al cine. Por eso, cuando alguien quiere comer de cine viene a nuestra gran Comunidad a probar nuestros maravillosos productos”.

En este sentido, incidió en que “cuando los grandes seguidores de la gastronomía conocen nuestros productos de calidad, se aficionan”, algo que ocurre, a su juicio, “porque existe algo distinto en Castilla y León, en su orografía, en su altura, en el clima y en el saber acumulado de generación en generación que hace que tengamos estos maravillosos productos de alta calidad”. “Y ese es el motivo por el que nosotros les apoyamos, porque forman parte de lo que somos, y forman parte de nuestra economía. Ellos son los que están tirando en gran medida de nuestras exportaciones y nosotros estamos aquí para apoyarles”, remarcó Gallardo sobre su presencia en la Feria como representante del Gobierno autonómico.

Sobre el Salón Gourmets, el vicepresidente explicó que la Junta ha decido repetir el estand del pasado año “porque es uno de los más destacados” en una Feria que considera “fundamental” de cara los negocios de hostelería y restauración. Asimismo destacó que “la presencia internacional” que acude a esta cita en Madrid “va creciendo”.

En esta ocasión, detalló que son 41 las marcas de calidad presentes en el estand, de las 70 existentes en Castilla y León, así como 250 empresas de todos los subsectores de la alta gastronomía de la Comunidad. “Están despertando la atención del público”, enfatizó sobre los productores regionales que han acudido al Salón Gourmets. “Nosotros hemos estado viendo a productores de cochinillo, de lechazo, de vinos de nuestras 16 denominaciones de origen, de las mejores legumbres, de los mejores embutidos del mundo… Es imposible nombrar todos nuestros grandes productos”, señaló Gallardo después de dar un paseo por el estand que, como el resto de la Feria, se podrá visitar del 22 al 25 de abril.

Además de esta Feria, el vicepresidente recordó otras acciones de la Junta para apoyar al sector: “Este mes de septiembre tendremos de nuevo los Premios Cincho que reconocen a los mejores quesos, tenemos bianualmente también los Premios Zarcillo para galardonar a los mejores vinos, celebramos también los Premios a los productos artesanales…”.

En cuanto al Salón Gourmets, detalló algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los visitantes que se acerquen al estand de ‘Tierra de Sabor’, como las exhibiciones de cuatro cocineros castellanos y leoneses que disponen de estrella Michelín “y que nos enseñarán cómo cocinar nuestros productos y cómo sacarles el mayor partido”, o los talleres sobre alimentación saludable para niños impartidos por la nutricionista Nuria Álvarez. “Con todo esto queremos seguir apoyando a un sector que merece protección, que hace las cosas muy bien y con el que nos hemos comprometido, como no podía ser de otra manera, para que los productos de calidad de Castilla y León cada vez lleguen a más rincones del mundo”, subrayó.

Expositor y presencia

En esta ocasión, la presencia institucional de Castilla y León en el Salón de Gourmets, 1.508 metros cuadrados, iguala a la edición anterior, que fue la mayor en superficie desde el inicio de la participación institucional del Gobierno autonómico en esta feria. Este año, sin embargo, se reduce el número de participantes porque la Consejería de Agricultura ha optado por ofrecerles más superficie. De este modo, se pasa de las 105 empresas y 37 denominaciones de origen del año pasado a las 94 empresas y 40 figuras de calidad de la actual edición, quienes participan con más metraje.

En total, la producción agroalimentaria de calidad de Castilla y León está representada en Salón de Gourmets por más de 250 empresas y 41 figuras de calidad, prueba de la potencia agroalimentaria que representa la comunidad en España.

Además, de las 94 empresas y 40 figuras de calidad que acuden bajo el paraguas institucional de Tierra de Sabor, otras 41 empresas acuden con stand propio y otras once tienen presencia en “La Galería del Salón” y “Los Mejores de la guía”. Completan la presencia regional los stands de cinco diputaciones provinciales (Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid) que representan a 107 empresas, y a la D.O. Cebreros, que acude a la feria dentro del stand de la Diputación de Ávila.

Además, otras 76 bodegas de la comunidad están representadas por algunos de sus vinos en el Túnel del vino (MAPA). La presencia en la feria no se limitará a la actividad expositiva, sino que está previsto un variado programa de actividades complementarias, como comentó el vicepresidente Juan García-Gallardo.

El Espacio Tierra de Sabor Gastro, donde se ofrecerán demostraciones de cocina, estará dirigido cada día por un restaurador de Castilla y León de entre los galardonados con Estrella Michelin: Restaurante Pablo (León), Cobo Estratos (Burgos), Alquimia (Valladolid) y Restaurante en la Parra (Salamanca).

También, se catarán siete vinos procedentes de la D.O. Arlanza, D.O. Arribes, D.O.P Sierra de Salamanca, D.O.P. Cebreros, D.O. Tierra del vino de Zamora, D.O.P. Valtiendas, y D.O.P. Valles de Benavente.