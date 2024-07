La granizada de Cacabelos provoca que algunos viticultores no puedan vendimiar parcelas enteras

La enorme granizada que se vivió en Cacabelos el pasado 18 de junio ha provocado daños irreparables en los terrenos de la zona. Unas semanas después, se empiezan a notar los perjuicios que ocasionó este temporal. “Algunos viticultores no podrán vendimiar parcelas completas debido al gran deterioro causado en los viñedos por esa granizada”, aseguró el presidente de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez.

El presidente de la D.O. Bierzo añadió que “continuamos evaluando los daños de esas granizadas y en unos días tendremos una valoración completa de lo que ha supuesto”. Pérez espera que “venga el calor que necesitamos porque el agua ya la tenemos”.

El Ayuntamiento de Cacabelos solicitó la declaración de zona catastrófica por las consecuencias derivadas de la granizada que el pasado mes sorprendió al municipio sobre los cultivos. Desde el consistorio señalan que “estamos en contacto permanente con productores, técnicos agrónomos y el Consejo Regulador de la DO Bierzo, que aún se encontraba n acotando las zonas afectadas, valorando y cuantificando los daños, pero parece que van a ser graves”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, aseguró que las fincas de frutales que se vieron afectadas por la granizada no tienen demasiados árboles. “La zona afectada fue la de Arganza, Quilós, Cacabelos hacia Carracedo y llegando un poco hasta Narayola. Provocó daños, la fruta está marcada y los pimientos presentan hojas rotas. El resto de zonas no tiene daños así que lo positivo es que no cogió una gran zona frutícola”, explicó.