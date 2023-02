Ibiza-Ponferradina

David Gallego saluda a Lucas Alcaraz antes del partido. / LaLiga

El entrenador de la Ponferradina, David Gallego, no quiso entrar en disputas con la polémica decisión del VAR que anuló un gol a su equipo por un fuera de juego previo del rival y señaló al respecto que "nunca me voy a quejar de estas decisiones, lo que pita el árbitro es lo que vale. Lo que nos han dicho, que no he visto la acción, es que o era fuera de juego o penalti, y al haber fuera de juego no hay penalti y lo demás se anula. Si es así, lo ha hecho perfecto".

En cuanto al desarrollo del partido, Gallego admitió que "lo mejor de la primera parte es que hemos salido vivos. El equipo no ha entrado bien, ha estado incómodo e impreciso y lo mejor era llegar al descanso para hacer borrón y cuenta nueva. Nos hemos centrado en lo que podíamos mejorar y en la segunda parte el equipo ha interpretado muy bien lo que estaba pasando y ha tenido muchísima personalidad. En la situación que nos encontrábamos hay que valorar cómo se ha rehecho el equipo y creo que hemos sido merecedores de más".

Así las cosas, el técnico blanquiazul concedió que "queríamos ganar, necesitamos sumar de tres en tres y el empate parece poco, pero nos tenemos que quedar con que también hay lecturas positivas y la predisposición para darle la vuelta a nivel emocional y en el juego en la segunda parte. Eso sí, no podemos regalar tanto en la primera".

Finalmente, también quiso agradecer la presencia de aficionados bercianos en las gradas de Can Misses: "Nos llena de orgullo la gente que ha venido a vernos y se ha desplazado a animarnos a pesar de la situación del equipo".