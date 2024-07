Indignación por la inacción del consejero de Sanidad respecto a la tarjeta ‘Te Cuido’ en el Bierzo

El procurador autonómico Javier Campos ha expresado su indignación por la inacción del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en relación con la ampliación de la tarjeta ‘Te Cuido’ a la zona de salud del Bierzo. Esta tarjeta, que mejora la atención y accesibilidad para personas con trastornos del espectro autista (TEA) y sus cuidadores, actualmente solo está disponible en el Área de Salud de León.

“Ante mi pregunta sobre por qué la Junta aún no había ampliado al Bierzo el funcionamiento de la tarjeta ‘Te cuido’, el consejero no solo respondió que no era responsabilidad de su consejería, algo que es completamente falso y demuestra su incompetencia, sino que lo hizo en un tono burlón que no solo pone en evidencia su falta de respeto ante el Grupo Socialista sino, sobre todo, el desprecio a un colectivo que necesita atenciones especiales”, ha señalado Campos.

El procurador también explicó que en diciembre del año pasado, cuando el Grupo Parlamentario Socialista solicitó información sobre la disponibilidad de la tarjeta en el Bierzo, la respuesta confirmando que no estaba disponible fue firmada por el propio consejero. “El consejero dice que este tema no es de su competencia, pero cuando el Grupo Parlamentario Socialista solicitó información al respecto el pasado mes de diciembre, la respuesta que recibimos, y en la que efectivamente confirmaban que la tarjeta ‘Te cuido’ no está disponible en el Bierzo, estaba firmada por el consejero. No sé si es que el consejero firma cosas sin saber qué son o que prefiere demostrar su ignorancia durante sus comparecencias en las Cortes”, ha añadido Campos.

Campos subrayó la gravedad de la situación, argumentando que esta falta de acción es una prueba más del desinterés del Gobierno de la Junta de Castilla y León por las necesidades sanitarias de la provincia. “Esta es una prueba más de la falta de compromiso del Gobierno de la Junta de Castilla y León con las necesidades sanitarias de la provincia y, en este caso concreto, de las necesidades en el Bierzo de un colectivo que, por desgracia, tiene la vida más complicada debido a su trastorno y, aun así, les da completamente igual mostrando esa falta de humanidad que les caracteriza”, afirmó.

El procurador concluyó enfatizando el desconocimiento del consejero sobre la existencia de problemas que afectan a los pacientes con TEA y sus cuidadores en el Bierzo. “Si el consejero considera que mi pregunta no es de su competencia, significa que desconoce la existencia de este problema de los afectados de TEA y sus cuidadores, algo que ya es suficientemente grave, pero es que, además, con su respuesta, demuestra que están lejos de solucionar el problema”, concluyó Campos.