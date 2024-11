Los viticultores de la DO Rueda tachan de “agravio comparativo” la suspensión temporal de la incorporación de la godello

La Asociación de Viticultores de la Denominación de Origen Rueda consideró un “agravio comparativo” la suspensión temporal de la incorporación de la uva godello y expresó su “profunda preocupación” tras la decisión de la Junta de Castilla y León. Además, manifestó que esta medida, a su juicio “alejada de fundamentos técnicos”, podría perjudicar el desarrollo económico y limitar las oportunidad de diversificación para los viticultores.

“No entendemos esa marcha atrás en la decisión y creemos que se debe a presiones políticas muy alejadas de criterios técnicos y de libre mercado, principios que tanto se valoran y defienden en nuestra sociedad actual”, dijo en un comunicado la Asociación sobre la decisión del pasado 28 de octubre de la Viceconsejería de Agricultura de la Junta, que procedió a la suspensión parcial de la resolución del Itacyl, que permitió la posibilidad de usar dicha uva para elaborar vinos amparados bajo el sello de calidad Rueda.

“Las variedades de uva no son propiedad exclusivas de una región o marca determinada. De eso tenemos experiencia en la DO Rueda, ya que nuestra variedad reina y a la vez autóctona, la verdejo, está presente en más de 20 denominaciones de origen de toda España. Así mismo, la variedad godello, se puede utilizar en ocho denominaciones de origen o figuras de protección para la elaboración de vinos. Si esto es así, ¿Por qué en siete de estas regiones no existe ningún inconveniente, mientras que en ‘Rueda’ si suscita problemas? Es evidente que estamos ante un caso de agravio comparativo”, indicó la Asociación.

Además, recordó a los políticos autonómicos que todos los ciudadanos de Castilla y León merecen un “trato igualitario”, ya que apuntó que bajo el amparo de la DO Rueda hay 74 municipios de tres provincias y cerca de 65.000 personas viven en su territorio. “No es justo ni razonable frenar la expansión de un territorio por cuestiones políticas, sobre todo después de que los técnicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) hayan abalado y justificado con criterios técnicos y de ecuanimidad la incorporación de esta y otras cinco variedades blancas para poder elaborar vinos bajo el sello de calidad de Rueda”, añadió el colectivo.

Igualmente, argumentó que la variedad verdejo siempre será la “bandera” de sus vinos, pero añadió que la godello, junto con el resto de variedades propuestas para formar parte de la DO, líder en cuánto a venta de vinos blancos a nivel nacional se refiere, serviría para abrir el abanico de elaboraciones y aumentar las posibilidades de comercialización, ampliando el catálogo de las bodegas y dando a los viticultores la posibilidad de diversificar sus explotaciones para hacerlas “más rentables, sostenibles y eficientes”.

Por todo ello, hizo un llamamiento a los políticos para que actúen con “equidad” y recuerden que los derechos de todos los castellanos y leoneses son los mismos, sin importar dónde residan. “Los votos y la voz de nuestra región merecen el mismo respeto y consideración en cualquier punto de Castilla y León”, concluyó.