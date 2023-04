Lugo-Ponferradina

El técnico blanquiazul se mostró contrariado por un punto que no resuelve la situación de la Deportiva

David Gallego, en la sala de prensa del Anxo Carro. / LaLiga

David Gallego se fue contrariado del Anxo Carro tras empatar sin goles ante el Lugo, un resultado que no permite a la Ponferradina recortar tanto como quería con la permanencia. El técnico analizaba el partido señalando que "han pasado pocas cosas en las áreas. Nuestra intención era ser muy ambiciosos porque teníamos una oportunidad muy buena de acercarnos muchísimo a la salvación y no ha podido ser. Nos ha faltado frescura. Habrá que valorar que hemos conseguido un punto, aunque no era lo que queríamos ni mucho menos".

El entrenador blanquiazul también tuvo palabras para los más de mil aficionados que se desplazaron a Lugo, agradeciendo su presencia y sus ánimos tanto antes como durante y después del partido: "Es una pena no haberles brindado una victoria y les pido que no nos abandonen, quedan 24 puntos en juego y estamos a tres de la salvación. Cuando estás ilusionado en un partido la primera sensación que tiene el jugador es de desánimo y por eso pido que nos sigan aportando como hasta ahora, porque el grupo lo necesita y va a ir a muerte a por el objetivo".

Por último, Gallego rechazó que a su equipo le pesara la responsabilidad de saber que se podía poner a un punto de la permanencia: "No quiero pensar que nos ha pesado sino que hemos desaprovechado otra oportunidad y aún así hemos recortado un punto. Las oportunidades cuando vienen hay que cogerlas y el equipo lo ha intentado. No creo que nos pese la situación, ha sido una circunstancia y el domingo tenemos otro partido muy importante. Antes de fijarnos en los rivales vamos a fijarnos más en nosotros, en crecer, seguir confiando y seguir creyendo".