El concejal no adscrito critica el uso del Colomán Trobado para la celebración de eventos

Manuel de la Fuente en el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada del 31 de marzo de 2021. / QUINITO

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel de la Fuente, ha asegurado en un comunicado que para “la mayoría de ciudadanos que practican deporte, la última decisión autorizando de nuevo la celebración de un concierto del Planeta Sound en el estadio Colomán Trabado es un despropósito más de los muchos que está cometiendo este equipo de Gobierno municipal con su forma de gobernar”.

De la Fuente ha señalado que esta es “una de las apuestas musicales anunciadas por el Ayuntamiento en Fitur para nuestra ciudad” pero que eso “no justifica ni parece correcto que se siga destrozando este estadio de atletismo, cuya construcción en su momento fue financiada en un porcentaje bastante considerable por el CSD, siendo este el único lugar que aun estando en malas condiciones lo utilizan para entrenar un número considerable de atletas con marcas nacionales e internacionales”.

Según el concejal, “hay que tener en cuenta que, en este momento es el único estadio en la ciudad dotado con aparatos como: tacos de salida, vallas, saltómetros para salto de altura y pértiga, colchonetas, fosos de saltos de longitud y triple salto, tablas de batida, circulo de lanzamiento de peso, círculos y jaula de lanzamiento de disco y martillo, así como el sector de lanzamiento de jabalina que utilizan los atletas”.

Una vez existe financiación para la restauración y modernización, De la Fuente considera “irresponsable” el “montar un concierto durante tres días en este estadio deportivo, con los daños irreparables que esta celebración va a provocar en el drenaje y en la pista así como en las calles de las que se compone está en la actualidad, ya de por si deterioradas con la celebración de anteriores eventos de esta índole, con el consiguiente perjuicio para los atletas que en estas condiciones de deterioro aún acuden cada día a entrenar en la citada instalación”.

Remitiéndose a su etapa de miembro del equipo de Gobierno, Manuel de la Fuente asegura que en una conversación con el concejal de Deportes, “estando yo dentro del equipo de Gobierno, le manifesté mi rechazo y enfado ante la celebración de estos eventos en el estadio Colomán Trabado y me contestó que no podía hacer nada porque estaba a órdenes. ¿A ordenes de de quién, del alcalde, de la concejala de Fiestas, que actúa como si fuera promotora de espectáculos?”, se ha preguntado Manuel de la Fuente.

“¿En qué manos está el deporte del municipio? No se puede estar solo para calentar asientos en los palcos, entregar medallas y trofeos y para decir sí a todo lo que solicitan o piden determinados clubs de alta competición de la ciudad. Si tuviera un poco de dignidad deportiva ya habría dimitido. La política deportiva que está llevando a cabo desde que tomó posesión, es la misma que realizaban anteriores gobiernos de la derecha”, ha dicho Manuel de la Fuente.

“La actuación del alcalde y de la Concejala de fiestas en este problema deja mucho que desear y son los responsables directos del montaje de este concierto y del deterioro que sufrirá el estadio, sin importarles para nada los intereses generales de los ciudadanos, haciendo un flaco favor al municipio de Ponferrada y a su propio partido”, considera este concejal.

Para De la Fuente, “en este municipio hay varios lugares donde se pueden celebrar conciertos sin destrozar instalaciones deportivas en uso: en primer lugar el Auditorio, que para eso fue construido; en segundo lugar el recinto ferial, con una mínima inversión como ya propuse desde el equipo de gobierno en su momento; y en tercer lugar el antiguo campo de fútbol de Fuentesnuevas, por sus amplias dimensiones, por los espacios libres anexos al campo y porque en este momento apenas se está utilizando para la práctica deportiva”, asegura el concejal no adscrito, quien quiere “dejar muy claro” que no está en contra de la celebración del evento pero sí del uso de instalaciones deportivas “que están en uso continuo y son muy necesarias para la práctica del deporte, cuando hay otras instalaciones para estos eventos que no perjudican a nadie”, insiste De la Fuente.