Marco Morala denuncia el “maltrato” del gobierno de Pedro Sánchez y el Miteco a Ponferrada y el Bierzo

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha denunciado este miércoles el “maltrato” tanto del gobierno de Pedro Sánchez como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a Ponferrada y el Bierzo. Al respecto, el regidor has asegurado que “si hablamos de velocidad y hablamos del Miteco hay que hablar de marcha atrás, porque adelante no avanzamos ni en la economía ni en el empleo”. Así lo asegura tras el anuncio la semana pasado de “una inversión estrella” para impulsar el empleo en zonas de Transición Justa, que benefició a la comarca con 317.000 euros “para crear dos puestos de empleo”.

“Si no fuera algo tan grave para el Bierzo, sería una auténtica broma. Yo de verdad no salgo de mi asombro. No sé qué le hemos hecho al PSOE de Pedro Sánchez para que nos maltrate de esta manera a Ponferrada y al Bierzo”, señala.

“Aquí se perdieron miles de empleos por una decisión precipitada, sectaria e irresponsable por parte del PSOE, cerrando las térmicas sin ninguna alternativa, mientras en otras zonas siguen quemando ese carbón, y estamos pagando las consecuencias”, asegura el regidor, que lamenta que “aquí se nos vendió que por cerrar antes las térmicas Europa nos iba a regar con inversiones, y ahora estamos sin térmicas y sin inversiones”.

Si no fuera por la apuesta firme y decidida de la Junta estaríamos mucho peor de lo que estamos en eta comarca”, concluye el alcalde de la capital berciana.