15.000 bercianos claman en las calles por una sanidad pública digna y de calidad

Las calles del centro de Ponferrada se convirtieron en un reguero de ciudadanos reclamando una mejora de la sanidad berciana. La marcha reivindicativa partió a las 11.30 de la Plaza de Lazúrtegui y se fue engrosando cada vez más hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento donde se dio lectura a varios manifiestos. Los organizadores de la manifestación esperan que se produzca un antes y un después y que se amplíen las plantillas de los oncólogos, radiólogos y todas las especialidades que presenten carencias.

Este colectivo ha hecho una llamada a la unión de todos los bercianos para conseguir una sanidad pública justa y digna en el Bierzo. Los familiares, acompañantes y pacientes oncológicos, a los que se ha unido la ciudadanía, han alzado la voz para dar visibilidad a la “nefasta gestión sanitaria e inaceptable situación en el Bierzo ante las carencias encontradas durante años en pruebas, diagnósticos y tratamientos”, afirmó una de las portavoces de este colectivo en la Plaza del Ayuntamiento. “Mi nombre es Eva María Arias Moreira y soy enferma de cáncer. Hoy tengo el orgullo y la oportunidad de alzar mi voz por los compañeros que ya no están, por los que estamos y por los que desgraciadamente estarán luchando contra una enfermedad en esta comarca”, añadió. “El Bierzo nos necesita más que nunca y algún tiempo es mucho tiempo” dijo, invitando a la unión de todos para luchar juntos por una sanidad con la calidad de una capital de provincia. “Somos personas enfermas no números, no somos de tercera categoría. Yo como berciana y cabreiresa soy de primera, igual que todos vosotros”.

Desde la plataforma Oncobierzo pretenden acabar con esta injusta situación de desamparo por parte de las instituciones. “El cáncer no entiende de tiempo, es muy valioso para nosotros y no estamos dispuestos a perderlo. Hemos sido testigos de sus promesas incumplidas, de sus demoras y de sus planificaciones nefastas y esto tiene que cambiar” apostilló.

Una situación muy triste

Los miembros de Oncobierzo, en sus intervenciones en la Plaza del Ayuntamiento, entre los vítores y aplausos de los asistentes, se han comprometido a seguir vigilando a las instituciones ‘porque no están haciendo bien las cosas’. Otra de las portavoces, que se dirigió al público asistente, describió la triste situación a la que se enfrentan cuando van a la consulta. “Cada día que llegamos a la consulta tenemos un oncólogo nuevo, no lo conocemos, no podemos entablar casi conversación con él porque ya estás tú mal psicológicamente y tienes que volver a contarle tu situación desde el principio”.

Otra de las intervinientes fue la presidenta de la Asociación contra el Cáncer y fundadora del Voluntariado en el Hospital del Bierzo, Conce Blanco, que recordó su dramática situación personal y familiar y se ofreció a llevar todas estas reivindicaciones hasta Valladolid.

Otro de los objetivos marcados por la plataforma es recoger todas y cada una de las situaciones de los pacientes en el Hospital del Bierzo para que las instituciones las tengan en cuenta. “Yo acabo de escuchar a una paciente que lleva desde el 22 de octubre esperando una cirugía que según su oncólogo era inminente, no ha recibido contestación, ha puesto una queja y le han dicho que durante la pandemia los quirófanos tampoco estaban abiertos y no pasaba nada”.