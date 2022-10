Mónica González apuesta por poner la gastronomía del Bierzo “a la altura del vino, como mínimo”

Eduardo Morán, Mónica González y Gerardo Álvarez Courel, en la inauguración de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo. / QUINITO

El Centro de la Interpretación de la Vid y el Vino (CIVI) de Camponaraya fue el lugar elegido por el Consejo Comarcal para la inauguración, este jueves, de la XXXVIII edición de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo, que se desarrollarán desde el 14 de octubre al 11 de diciembre en 29 restaurantes de la comarca y de Valdeorras.

La mantenedora de este año, la sumiller berciana Mónica González Diñeiro, se mostro “tremendamente emocionada” por esta distinción y animó a participar en las Jornadas, que definió como “un escaparate para que todo el mundo pueda conocer nuestros productos y poner la gastronomía del Bierzo en el sitio que se merece”. En este sentido, González puso como ejemplo el mundo que mejor conoce, el del vino: “Con el vino nos hemos dado cuenta de que podemos llegar muy lejos, y en la gastronomía también. No hay sitio donde haya vino que no tenga una buena gastronomía detrás y el Bierzo no es menos que nadie. Tenemos que apostar por poner a los productos del Bierzo a la altura del vino, como mínimo”.

Mónica González destacó precisamente que los vinos del Bierzo están “en la Champions. Tenemos a los mejores enólogos del mundo en el Bierzo, viñas que son parte de nuestro patrimonio, la zonificación, que se ha hecho por primera vez en España en esta comarca… Estamos muy arriba”. Eso sí, aprovechó para reivindicar que “siempre falta dinero y alguna bodega más foránea o inversores con potencial, algo a lo que el Bierzo siempre está abierto. Falta un poco más de enoturismo e inversión, pero poco a poco estamos creciendo, lentos pero seguros”.

Recuerdo a Vicente Díaz

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, y el alcalde de Camponaraya y presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, quisieron tener un recuerdo para el recientemente fallecido Vicente Díaz, alcalde de Peranzanes y consejero del ente comarcal, “que durante escasamente un año también fue presidente del Patronato de Turismo y sabía lo que es apostar por el Bierzo en todos los ámbitos, desde lo local a lo turístico”, tal y como recordó Courel.

El presidente comarcal animó a participar en estas Jornadas Gastronómicas del Bierzo “para que los 29 restaurantes que forman el elenco de las Jornadas vean recompensado su esfuerzo en la preparación de los menús con una asistencia masiva de comensales”.

En el mismo sentido, Eduardo Morán destacó que el hecho de llevar 38 ediciones “quiere decir que las Jornadas tienen éxito y desde el equipo de gobierno comarcal están potenciándolo para que cada vez sean más comensales. Estas Jornadas son buenas para el Bierzo, para el sector agroalimentario y para la provincia, pero sobre todo para la hostelería, que lo ha pasado especialmente mal en los últimos años y es una manera de animarles a que sigan trabajando por mejorar la economía de la comarca y crear empleo”.

