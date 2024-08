Moreno advierte a Ramón sobre la publicación de documentos en las redes sociales

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, advirtió este miércoles al portavoz del PSOE, Olegario Ramón, sobre la publicación de ciertos documentos en sus redes sociales, hecho que podría constituir una infracción administrativa. En concreto, Moreno se refirió a una publicación de Ramón en la que aparecía un arqueo de las cuentas del Ayuntamiento de fecha 17 de junio de 2023, cuando se produjo el traspaso de poderes entre alcaldes.

“Las redes sociales están ahí y las usamos según convenga”, apuntó Moreno, “pero hay cosas que como responsables políticos no debemos hacer y esta es una de ellas. Puede haberse cometido una infracción administrativa”, advirtió, refiriéndose a un caso idéntico en la Diputación de Cáceres en el que se consideró que se vulneraba el deber de sigilo y se proponía una sanción disciplinaria por infracción muy grave. “Pido sentido común, tranquilidad y practicar una oposición constructiva”, continuó, asegurando que, en esta ocasión, el Ayuntamiento no tiene intención de judicializar el caso.

Eso sí, el concejal de Hacienda criticó que “además, esa publicación mezcla cosas que no tienen sentido. El arqueo hace referencia al líquido del Ayuntamiento y se hace diariamente, formalizándose una vez al mes. Eso no es deuda, como quieren hacer ver, es liquidez. De hecho, la deuda viva del Ayuntamiento a 21 de agosto de 2024 es de 20 millones de euros y el 17 de junio de 2023, cuando se produjo el cambio de alcalde, era de 22 millones”.

Procurador del Común

Luis Antonio Moreno también respondió a las acusaciones del PSOE por la presencia del Ayuntamiento de Ponferrada en el registro de entidades no colaboradoras con el Procurador del Común, recordando que “no es la primera vez que ocurre, como dicen ellos. La primera vez fue el 20 de mayo de 2021, en el mandato anterior, cuando el Ayuntamiento entró en ese registro después del cuarto aviso por parte del Procurador del Común. Una vez más están mintiendo y les pido que no lo hagan, no es necesario para hacer oposición”.

Respecto a la actual inclusión del Consistorio en ese registro de entidades no colaboradoras, Moreno aseguró que “es un tema puramente técnico y los concejales no intervenimos. Los técnicos están terminando el informe que dice que el mes pasado se convocaron todas las comisiones y el anterior, todas menos una. Una vez que se envíe la respuesta, saldremos del registro”.