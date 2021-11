Pilar Álvarez Marote: una fuente de energía en Quilós para que el mundo rural no se pare

Pilar Álvarez Marote

“Pequeñas cositas”: esa es la fórmula de Pilar Álvarez Marote para seguir impulsando en Quilos la vida en los pueblos, la cual, recuerda, “se ve desde fuera muy bonito” pero significa cotidianamente “trabajo, tanto más para las mujeres como para los hombres”. Luchar por salir adelante y que el pueblo no se queda atrás mediante esas pequeñas cositas es lo que hace esta mujer a través de la Asociación de Mujeres La Fuente, de Quilós, fundada en 2013. Chorizadas, chocolatadas, reuniones y talleres, comilonas y activades agrarias y campestres… la cuestión es siempre tener una agenda de actividades con las que mantener activa a la gente del pueblo. Y todo gracias a una fuente de energía inagotable: la propia Pilar.

La vida de Pilar, como agricultora, cambió en 2006 cuando “nos desacoplaron”. Ella era una de las muchas propietarias de plantaciones de tabaco que hubo hasta aquel entonces en la Redondada, tal y como se refieren en esta zona baja del Bierzo a áreas de Carracedelo y Cacabelos. Los antiguos secaderos atestiguan ese pasado tabaquero que desapareció, ayudas de la PAC mediante, algo que para Pilar es “pan para hoy y hambre para mañana”.

El tabaco era lo principal, era lo que cuadraba sus cuentas anuales. No les dieron opción, dice, a emprender con otras plantaciones: el tabaco se dejó de plantar y cada uno tuvo que buscarse la vida. Ahora, de sus huertas, Pilar obtiene para autoconsumo hortalizas, pimientos y patatas. Para sacar la producción le toca todo el trabajo, en la tierra, con la maquinaria; ese trabajo inintermitente que caracteriza el mundo rural, como ella misma señala.

Pero a eso a Pilar no le detiene, y está repleta de ganas de volver a poner a las y los de Quilós a juntarse, comer, charlar, hacer proyectos y llenar de vidilla el pueblo mediante sus pequeñas cositas. La Asociación de Mujeres La Fuente contaba en 2019 con sobre 80 participantes. La pandemia les paró y ahora quieren retomar. Dice que ha habido algunas altas de personas interesadas en unirse pero es consciente de que el número actual de efectivos con los que contará la organización se sabrá cuando empiecen a cobrar la cuota, cuenta con realismo.

El objetivo de esta asociación es llevar a cabo proyectos que llenen Quilós de actividad y hagan del mundo rural un espacio con mayor vitalidad. La pandemia les paró, pero ahora están volviendo a la carga.

En esta vuelta a la acción, a esas pequeñas cositas, lo primero a la vista es la anual chorizada, que esperan hacer entre finales de noviembre y primeros de diciembre. Luego vendrá el puente de diciembre, cuando quieren “traer algo”. Se coordinarán con el AMPA para ver qué y cómo hacen para los niños de Quilós durante esos días festivos, aunque no sabe todavía qué harán, pero lo que es seguro que es que se hará algo, pues estar en marcha es el objetivo principal. Después, pondrán la vista en el carnaval. La colaboración con los padres y madres es muy importante para Pilar: nos cuenta, por ejemplo, que la Asociación de Mujeres La Fuente se encarga muchas veces de la chocolatada, en la que se recauda dinero para el AMPA que finalmente revierte en actividades juveniles.

En el centro de su preocupación está desarrollar actividades que pongan en valor el papel de la mujer en los pueblos. El 8M, cuando hacen un homenaje y regalan un florido ramo a alguna de las mayores del pueblo, y el 15 de octubre (Día internacional de la mujer rural) son fechas señaladas para las que se intenta conseguir alguna actividad, una charla o película, un debate o coloquio. Ese enfoque en el que se reivindica el papel de la mujer rural es una constante en su agenda.

Que el mundo rural no pare

“Nos quedamos sin nada”, dice Pilar del mundo rural, “si no tenemos algo que nos anime a movernos”. Ese mecanismo es su asociación, que se sirve si hace falta del bus que les presta la Diputación para hacer viajes (que son gratis, aunque la comida “cada uno lleva la suya”, explica Pilar). No se puede tener todo, pero los pueblos consiguen mucho cuando tienen a alguien como Pilar.

Las “pequeñas cositas” que impulsa la Asociación de Mujeres La Fuente sirven para darle vidilla al pueblo. No son grandes eventos aunque, cuenta, a veces hay que moverse “más de lo que puedes” para ponerlas en marcha. Para ella, contar con la ayuda que les sirven desde el Ceas y el Ayuntamiento de Cacabelos es muchas veces fundamental. Así consiguen que la nada que traen las políticas agradias, el olvido del campo, la despoblación y el envejecimiento no avance, con pequeñas cositas que hacen que el sol no solo no palidezca sino que salga con más fuerza en Quilós cada mañana.

Esta berciana tiene claro que para que los pueblos tengan vida hay que arrimar el hombro y nunca escatima fuerzas para ello, algo por lo que se tiene ganado el cariño y el aprecio de todo Quilós. Al frente de la asociación, Pilar es el revulsivo que impide que la inercia de la despoblación y el envejecimiento ensombrezcan el mundo rural, ese que se caracteriza por el ininterrumpido trabajo, algo que para Pilar no es ningún obstáculo, porque transmite energía de los pies a la cabeza; una energía que, tras el parón por la pandemia, cabe prever que no le faltará a la Asociación de Mujeres La Fuente de Quilós, pues a buen seguro vuelve con las pilas cargadas.

Premios Mujer Bierzo 4.0

El Ayuntamiento de Cacabelos, presidido por Junior Rodríguez, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, a las de nuestra comarca.

Puede conocer al resto de nominadas en la sección de reportajes de las candidatas a los Premios Mujer Bierzo 4.0 de El Bierzo Digital.