Ponferrada acoge las I Jornadas Internacionales sobre enfermería centradas en la IA

La Térmica Cultural acoge del 27 al 29 de noviembre las I Jornadas Internacionales y IV nacionales GASBI 2024 a la que han asistido ponentes y conferenciantes de todo el ámbito nacional. Al acto han asistido la Rectora de la universidad de León, Nuria González, la vicerrectora del campus del Bierzo, Pilar Marqués, el gerente del Hospital del Bierzo, Juan Ortiz, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

Las jornadas, en las que participan 150 congresistas, están compuestas por un ambicioso programa que incluye talleres, conferencias, mesas de trabajo y debates, todos ellos centrados en la inteligencia artificial y su aplicación en los cuidados de las enfermería. El presidente del Comité Organizador, Oscar del Valle, explicó que hay que fomentar la investigación, la formación y la docencia de una profesión que cada vez avanza más y que la IA permite diagnósticos más precisos, tratamientos más sencillos, y que todo el proceso es más rápido y eficiente. “Tenemos compañeros de otras zonas que nos van a explicar qué herramientas utilizan ellos de Inteligencia artificial para la diabetes y también en la prevención y desarrollo de heridas crónicas”.

En cuanto a la situación del colectivo en la comarca, tanto a nivel de atención hospitalaria y de atención primaria, Oscar del Valle aseguró que se produjo un punto de inflexión desde la implantación de enfermería en el Campus del Bierzo. “Creo que la ULE ha hecho una apuesta muy firme por el desarrollo de esta especialidad y en general por las especialidades de la salud. Hay estabilidad de plantillas y promoción dentro del hospital y la ratio enfermería-paciente en Castilla y León es de un 7,3 y la OMS nos dice que el ratio perfecto es de 8,1 por mil pacientes, con lo cual casi estamos a ese nivel. Necesitamos más enfermeros pero estamos en el camino”, apostilló.

Se desinflan las aspiraciones del campus berciano sobre Medicina

A estas jornadas asistió también la rectora de la Universidad de León, Nuria González, que ha desinflado las pretensiones de que el Campus Berciano acoja la Carrera de Medicina, apuntando que al menos los primeros años se impartirán en la el Campus de León por una cuestión de recursos económicos. “Estamos elaborando el plan de estudios y de momento la idea no es que los primeros cursos, que son más básicos, estén en el campus de Ponferrada sino que la formación más específica más clínicas sea la que se desarrolle aquí en Ponferrada”, pese a la petición realizada desde el Consejo Comarcal de que ya esos primeros cursos se impartiesen en la capital berciana. “Es una cuestión de recursos, implantar un grado en Medicina es un reto importante y hacerlo a la vez en dos campus de momento no hay ninguna universidad de España que lo haya. No descarto que se implanten aquí, en un futuro los estudios desde primero, pero ahora mismo los recursos son escasos y vamos a focalizar los primeros cursos en el Campus de León. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, por su parte afirmó al respecto: “Yo soy muy ambicioso sobre ese tema y le pediría a la rectora que se impartan aquí todos los cursos pero vamos a esperar al detalle para analizarlo y hacer una valoración. Mientras, me uno y adhiero al acuerdo del Consejo Comarcal”

Por su parte el gerente del Hospital del Bierzo, Juan Ortiz, apuntó que desde la GASBi se hace una apuesta muy importante por la profesión de enfermería. “En nuestro centro hospitalario ya hay programas de IA en funcionamiento. En nuestra área la inteligencia artificial va a ser aplicada a la radiología de tórax que es uno de los elementos que van a dar mucho soporte incluso en el tema de las mamografías”

Morala, alabó la importancia de la confluencia de experiencias entre universidad y sanidad, apostando por aprovechar el potencial de innovación y crecimiento que supone la inteligencia artificial para aplicarlo en la enfermería.