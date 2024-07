Ponferrada no llevará a pleno “ninguna subida tributaria”

Este miércoles el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha querido hablar sobre la polémica que ha generado estos últimos días la posible subida en las tasas de ocupación de los mercadillos municipales. En esta línea, el regidor defiende lo que ayer martes anunció al respecto el concejal de Comercio, David Pacios, y es que desde el Ayuntamiento “se está replanteando esa ordenanza y se está pretendiendo poner orden al desorden”.

Morala recuerda que “hemos heredado el caos, aparte de una cantidad de deuda que pasa de los 12 millones” y es por eso que están “trabajando como se debe hacer”. “Lo que se está poniendo es orden en ese mercadillo, no solo en la zona del Mercado de Abastos sino de los otros mercadillos que se celebran el la ciudad”, reitera.

De esta manera, “no se va a llevar a pleno ninguna subida tributaria”, afirma el regidor, “con lo cual la realidad es que a este pleno no va a ir ningún incremento a esa tasa en el mercado de Abastos”.

“No obstante”, señala Morala, “hay que ver qué ha sucedido en el tiempo, ya que hubo una rebaja importante por la pandemia, y desde luego hay que recuperar un orden y sentido común”. “Tenemos la promesa electoral. No vamos a poder mantener una rebaja tributaria porque la deuda millonaria hay que pagarla y los presupuestos dan para lo que dan. Si no se quieren subir los impuestos tenemos que hacer encaje de bolillo. De hecho, no hemos aplicado la actualización del IPC correspondiente a este año que es una rebaja de impuestos, y no hay que olvidar que no tenemos Presupuestos Generales del Estado, una irresponsabilidad más del gobierno que afecta a municipios como Ponferrada”, lamenta.

Asimismo, Marco Morala ha querido recordar que “vamos a llevar a pleno la exención pago del precio público por utilizar las escuelas infantiles”. Algo que también supone “una rebaja tributaria y un ahorro que va a notarse en los bolsillos de las familias”.