Juanfran García se fue muy enfadado con la derrota de la Ponferradina ante el Barça Atlètic y así lo declaró en la rueda de prensa posterior al partido, donde aseguró que “sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, un equipo que maneja muy bien la posesión, pero creo que les hemos regalado el partido. Los tres goles han venido de errores nuestros”.

El técnico blanquiazul aseguró que “la idea no era esperar al rival. Todos sabemos la posesion que tiene el Barcelona y a lo que te obliga. Esto es un juego psicológico y si te desesperas por no tener el balón vas a cometer errores, pero si estás bien posicionado no te crearán ocasiones. En ese sentido no hemos estado inteligentes y el Barcelona se ha aprovechado de eso. Me voy enfadado porque se han cometido tres errores que nos han llevado a perder el partido y son cosas que no tienen que suceder. En el partido que teníamos que estar más atentos les hemos dad facilidades para llevarse los tres puntos”.





Juanfran desgranó los tres errores que provocaron los tres goles del filial azulgrana: “El primer gol ha sido un fallo que hemos visto todos en una cesión corta de un central, eso no es superioridad del Barça en la presión. El segundo es un error de comunicación entre el central y el portero, y el tercero es un pase por dentro, cosas que están totalmente trabajadas y que sabíamos perfectamente, de ahi viene mi enfado”.

A pesar de la dura derrota y lo que supone en términos clasificatorios, el entrenador de la Ponferradina considera que “no creo que vaya a afectar” para las próximas jornadas: “Es un partido y hemos perdido una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que somos fuertes, que lo somos, pero por tres situaciones de errores nuestros no se puede decir que el equipo no tenga esa confianza”.