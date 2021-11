Vestuario de El Toralín. / SDP

El Ponferradina-Huesca que se disputa este martes correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga SmartBank contará con una gran novedad en lo que a las instalaciones de El Toralín se refiere, ya que el equipo berciano estrenará su nuevo vestuario una vez finalizadas las obras de mejora del mismo.

El nuevo vestuario de El Toralín ha ganado en espacio y presenta un aspecto mucho más moderno. En él predominan, como no puede ser de otra manera, los colores blanco y azul del equipo. Los jugadores disponen de sillones personalizados y en el centro del suelo aparece una cruz de estilo templario con la leyenda ‘Templanza, Prudencia, Pasión, Fortaleza’, basada en las cuatro virtudes cardinales de Platón, para inspirar a los futbolistas.

La remodelación del vestario se une a la del gimnasio, que también se terminó en fechas recientes, y es parte del proyecto integral de remodelación de la zona de tribuna del estadio que está llevando a cabo la Ponferradina. Entre las mejoras que se están llevando a cabo se incluye un nuevo espacio de oficinas, una zona VIP junto a la boca de vestuarios, una nueva sala de prensa y zona mixta y la tienda del club, que se trasladará a la fachada principal de El Toralín desde el fondo sur.

La previsión es que toda la obra, que también incluye la remodelación de esta fachada, esté finalizada a mediados del mes de diciembre.

Ponferradina-Huesca

Sin apenas tiempo para celebrar la victoria del pasado sábado que ponía fin a una racha de seis partidos sin ganar, la Ponferradina recibe al Huesca a partir de las 19.00 horas de este martes con la intención de volver a sumar los tres puntos en casa, una circunstancia que no se da desde el pasado 19 de septiembre. Para ello, Jon Pérez Bolo podrá contar de nuevo con toda su plantilla para plantar cara a un Huesca que viene de empatar ante el Amorebieta en el debut de su nuevo entrenador, Xisco Muñoz, y no logra salir de su particular crisis de resultados.

El técnico blanquiazul adelantó antes de viajar a Cartagena que su intención era hacer rotaciones en el once para no sobrecargar a sus jugadores en una semana con tres partidos, ya que el próximo sábado la Deportiva visita el Anxo Carro para medirse al Lugo. Así, jugadores como Paris Adot, Pujol, Naranjo, Edu Espiau o Yuri podrían volver al equipo titular para recibir a los altoaragoneses.

El partido estará dirigido por el colegiado catalán Ávalos Barrera, ayudado desde el VAR por el vasco Vicandi Garrido, y podrá verse en directo a través de Movistar LaLiga y GOL TV.