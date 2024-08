Javi Rey no tuvo su debut soñado en El Toralín y su Ponferradina cayó ante la Real Sociedad B en la primera jornada de Liga del grupo 1 de Primera RFEF. El técnico gallego analizó la derrota en la sala de prensa al concluir el partido, señalando que estaba “fastidiado por el resultado”.

Partido. “El análisis es sencillo, empezamos muy bien hasta el minuto 23, que nos roban un balón, nos transitan y nos hacen gol. Sabíamos que teníamos que tener mucha seguridad con el balón porque ellos tienen futbolistas muy rápidos. Mikel hace un golazo y a partir de ahí vamos a remolque. Lo ntentamos de todas las maneras pero no pudo ser. Estamos fastidiados porque creo que hicimos 24 mintuos muy buenos, con un balón al larguero de Cortés, una puesta en escena muy buena, pero no sé si fue relajación o acierto del rival, no podemos cometer ese error en la salida porque te penalizan. El inicio del segundo tiempo fue muy bueno y tuvimos una de Álvaro en el descuento para empatar. El resultado más justo quizá sería el empate”.





Errores. “El fútbol es un juego de errores, tuvimos ese error y lo penalizamos. Ellos tuvieron uno que robó Borja Valle pero no fuimos capaces de penalizar su error. Te vas fastidiado porque un partido como el de hoy, que eres superior en muchas fases del partido, te duele. Es la parte fastidiada del futbol, pero hay que reponerse y trabajar desde mañana. La pretemporada fue buena pero lo que pasa en pretemporada es casi todo mentira, el verdadero termómetro es la liga. Me voy contento porque vi cosas buenas, pero fastidiado por el resultado. Si seguimos jugando así y mejorando los errores vamos a ganar muchos partidos, estoy convencido”.

Ambiente. “El ambiente ha sido espectacular, estoy más fastidiado por la afición que por nosotros. La imagen del final del partido con todo el fondo norte aplaudiendo después de un resultado negativo es de agradecer. Trabajamos para ellos, para intentar darles alegrías y que se sientan orgullosos. Seguiremos trabajando para que llegue la primera victoria cuanto antes”.

Arbitraje. “La tarjeta amarilla al banquillo es para el segundo entrenador, fue el primero al que se encontró porque estabamos todo el banquillo protestando y le cayó la tarjeta a él. No valoro el arbitraje ni cuando nos favorece ni cuando nos perjudica, no me gusta hablar de los árbitros. Un entrenador tiene que estar para otras cosas, para analizar lo que hicmos mal y lo que hicimos bien para no volver a cometer esos errores”.