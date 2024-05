Juanfran García compareció en la sala de prensa de El Toralín con el gesto serio y cariacontecido tras el empate ante el Teruel, confesando que “quizás ha sido nuestro peor partido. Sé que es complicado gestionar el nerviosismo y la tensión y lo más importante era meternos en playoff, pero nos ha faltado quitarnos los nervios. Esa tensión de lo que nos estábamos jugando nos ha afectado”.

El técnico valenciano apuntó que “se nota cuando un equipo viene sin presión”, en referencia al Teruel, “y hoy se ha notado mucho que los que nos jugábamos algo éramos nosotros. Debería estar feliz y tengo una sensación un poco agridulce. No se ha gestionado bien y no estoy a gusto, pero hay que felicitar a los chavales porque no era fácil. Lo importante era estar en el playoff, hoy que lo celebren y a partir del lunes hay que trabajar más que nunca”.





Juanfran explicó esa presión a pesar de que las cosas se pusieron pronto de cara para la Ponferradina con el gol de Yeray: “En la cabeza del profesional sigue la presión aunque empieces marcando en los primeros minutos, porque siempre está esa sensación de ‘verás como nos empaten’. Luego la calma nos lleva a la pasividad, que son cosas muy diferentes. No hemos hecho un partido bonito ni bueno, sólo para meternos en playoff, y ahora es una competición totalmente distinta”.

En cualquier caso, el entrenador blanquiazul se mostró convencido de que esa presión será distinta en el playoff: “Son competiciones diferentes, no estás pensando en un punto, tres puntos… Es totalmente distinto, el jugador ya sabe que está dentro del playoff y que en todos los partidos hay que ir al cien por cien, sin presión añadida como hoy. En el playoff es el contrario o yo, no existe esa mochila”.

Volviendo al partido en sí, Juanfran explicó el controvertido cambio de Yeray, que despertó los pitos de la afición: “Sabia que con esos cambios posiblemente podría producirse lo que ha pasado, pero se ha visto que el equipo ha tenido un poco más de poso, más balón y más orden. Creíamos que Borja en esa posición podía darnos lo que ha dado, y James ha estado muy bien, queriendo balón y peleando y dando poso en el centro”.

Por último, con la mente ya puesta en la eliminatoria ante el Córdoba que arranca el próximo fin de semana, Juanfran aseguró que “sé que este público es experto en playoffs e incluso la semana pasada Yuri me dijo que había jugado tres y había ascendido en los tres”.