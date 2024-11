Javi Rey analizó el empate ante el Zamora señalando que su equipo había tenido dos caras sobre el césped: “Hicimos una buena primera parte, con dos goles y jugando bien al fútbol. Nos vamos 2-0 al descanso siendo superiores e iniciamos mal la segunda. Con el 2-1 nos fuimos del partido y el 2-2 nos hizo mucho daño, porque tenemos que hacer muchas cosas bien para meter dos goles y ves cómo el rival te empata en diez minutos”.

El técnico blanquiazul hizo hincapié en el aspecto psicológico de un equipo que no acaba de encontrar su suerte: “Tal como está el equipo, el empate nos hizo daño. Es difícil de explicar, en el descanso hablamos de ir a por el tercero y no meternos atrás, pero entramos mal ya en el saque de centro. Las sensaciones no eran buenas, en el primer balón parado nos hacen gol y eso hace daño porque ves que se ponen 2-1 haciendo muy poco. El aspecto psicológico influye mucho, no estamos en buen momento en ese sentido y el 2-2 castigó mucho”.





Rey reconoció que al final incluso “la sensación es que te pueden ganar, porque Andrés para una a bocajarro que hubiese sido un mazazo, pero teníamos que sumar de tres ante nuestra afición, fuimos con más corazón que cabeza y nos desprotegimos. Era un cara o cruz y casi sale cruz en esa transición, pero prefiero intentarlo de todas las maneras que empatar el partido esperando”.

El entrenador ourensano insistió en que moralmente el equipo está tocado, aunque no rehúye su responsabilidad: “Es una barbaridad, nos pasa de todo. El principal crítico soy yo y el principal responsable también, y pido disculpas a la afición porque la segunda parte no fue buena y un 2-0 no se te puede escapar nunca en casa. El vestuario está bajo de ánimo, fue un golpe duro. Estamos en mala dinámica, el aspecto psicológico pesa mucho y no sale nada de cara”.

Finalmente, Javi Rey respondió a la pregunta sobre su continuidad en el cargo asegurando que “confío mucho en mi trabajo, pero sé cuál es mi profesión y los resultados mandan. El equipo trabaja y nos dejamos el alma por este club. Sé que la afición y el club están fastidiados, pero los que estamos dentro somos los que más fastidiados estamos. Tenemos que seguir trabajando para darle la vuelta. Soy un trabajador nato porque nadie me regaló nada y algún día cambiará la suerte”.