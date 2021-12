El PP de Ponferrada tacha de “antisociales e injustos” los presupuestos municipales

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera el gasto público incluido en este presupuesto como “ineficiente, puesto que lo importante no es poner bancos frente al Castillo para que nadie los use sino fomentar la actividad económica mediante las políticas públicas municipales de inversión y obras”, explican en un comunicado. “Todo lo demás”, continúan, “que es perder dinero por el camino, que cuando termine el año no habrá redundado en retener población en Ponferrada”.

“Lo que el alcalde, los socialistas y sus populistas socios de gobierno pretenden vender a través de estos presupuestos como una Ponferrada utópica, los ponferradinos, desde una perspectiva realista y cierta, lo perciben como una distopia que pone en riesgo el presente y el futuro de varias generaciones. Empezando por aquellas que tengan que pagar la devolución del nuevo crédito.

Estos presupuestos son el reflejo del olegarismo: sacacuartos con los ponferradinos, mansedumbre con los suyos para no molestar, errática política de personal, prebendas y canonjías, endeudamiento para varias generaciones y una ciudad cada vez más abandonada, deteriorada, paralizada y dependiente”.

Los populares aseguran que “podría pensarse que son los prepuestos de los tecnócratas, pero no los que reclaman las necesidades reales de Ponferrada. Que ante la falta de imaginación, de ideas, de proyectos del alcalde, el refugio es la tecnocracia y eso, además de suponer un abandono de funciones y responsabilidades por el alcalde, es muy peligroso porque implica abandonar la política del compromiso con los ciudadanos. Pero es que ni siquiera es una tecnocracia buena, que busca optimizar el gasto público, maximizar cada euro que se les saca de los bolsillos de los ponferradinos y acertar con la reactivación económica. Es tecnocracia de la mala, de la de refugiarse en lo que piensen otros para no tener que trabajar los miembros del equipo de gobierno. No han preparado unos buenos presupuestos, acordes con las necesidades reales y pensando que cuando el tren del desarrollo pase de largo, no volverá. También en los gastos estos serán presupuestos que representen ver a final de año mermada la población de Ponferrada”.

“Faltan obras donde los pueblos y los barrios las necesitan; faltan inversiones vitales para el municipio; sobra gasto dentro de la casa consistorial, donde no se ve; sobra fasto del equipo de gobierno y falta atención a los ciudadanos”.

“Fallan las previsiones más elementales del gasto y volveremos a encontrarnos una situación que debería darles vergüenza a los miembros del equipo de gobierno, como es que no se gaste todo el dinero consignado en los presupuestos al final de año. Porque esa es otra, la milonga de la ejecución presupuestaria”.

“Se han entregado a poner cifras en los presupuestos a sabiendas de que no las van a gastar, pero eso sí, no reajustar los ingresos de manera realista para no sangrar más a la gente con gasto que no se va a ejecutar, sino que se lo lleva a otras partidas que subraya el desbarajuste presupuestario que tienen. El gasto público de este presupuesto acredita fehacientemente una vez más que el alcalde invita para que paguen todos los ponferradinos”, concluyen.